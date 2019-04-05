0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Nazilli’de Avukatlar Günlerini Kutladı

Aydın’ın Nazilli İlçesinde görev yapan 196 avukat 5 Nisan Avukatlar Gününde bir araya geldi.

05 Nisan 2019 Cuma 15:37
Nazilli’de Avukatlar Günlerini Kutladı

Aydın’ın Nazilli İlçesinde görev yapan 196 avukat 5 Nisan Avukatlar Gününde bir araya geldi. Nazilli Adliye Sarayında başlayan tören İstasyon Meydanındaki Atatürk Anıtına çelenk sunumu, meslekte 25. ve 40. yılına ulaşan avukatlara çiçek-plaket takdimi ve öğle yemeğinde genç avukatların pasta kesimi ile son buldu.


Kutlamalarda ilk tören Nazilli Adalet Sarayında yapıldı. İlk kutlama Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş’ın Nazilli Ağır Ceza Reisi Selahattin Afşin ile birlikte avukatlar odasını ziyareti ile başladı. Nazilli Baro Temsilcisi Av. Emel Şahin’in ev sahipliğinde gerçekleşen ilk kutlamada Başsavcı Dönertaş Nazilli’de görev yapan tüm avukatları kutladı.


Nazilli’nin en eski ve en yaşlı avukatı olan ve mesleğinde 50. yılına ulaşan 75 yaşındaki Gülseren can, avukatlık mesleğini çok sevdiğini, uzun yıllar önce emekli olmasına rağmen hobi olarak mesleğini sürdürdüğünü ifade etti. Mesleğini sürdürmeye devam ettiği için çok mutlu olduğunu da ifade eden Can, “Avukat olmaktan dolayı çok memnunum. Bu görevi yürüten tüm meslektaşlarıma sağlık, sıhhat ve huzur diliyorum” dedi.


Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş ise konuşmasında çok kıymetli avukat dostlarını ziyaret ettiği için çok mutlu olduğunu ifade ederek, “Zira adil yargılanmanın ve savunmanın en temel ögelerinden birisi mutlak suretle avukatlarımızdır. Kendilerinin üstlendiği bu kutsal görev, onların toplum içerisinde çok saygın çok değerli bir konum kazanmalarına muhakkak vesile oluyor. Adil yargılanmanın en temel ögelerinden olan avukatlarımızın sağlık, sıhhat, başarı ve huzur içerisinde meslek hayatlarını uzun süre devam ettirmeleri temennisi ile kendilerinin bu güzel ve özel günlerini kutluyorum” dedi.


İstasyon Meydanındaki törenlerde ise kendisi de Aydın Barosuna kayıtlı bir avukat olan Nazilli Belediye Başkanı Avukat Kürşat Engin Özcan“Biz avukatız. Biz yargının ‘olsa da olur’u değil, ‘olmazsa olmazıyız. Biz avukatız.” diyerek sözlerine başlayan Nazilli Baro Temsilcisi Avukat Emel Şahin, “Başta Aydın Barosu’na mensup meslektaşlarım olmak üzere tüm avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü’nü kutluyor, ülkemizin kurucusu büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatanımız için can veren tüm Mehmetçiklerimizi, Emniyet mensuplarımızı, adalet uğrunda can vermiş tüm yargı şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş meslektaşlarımızı minnetle, rahmetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 15:37
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen mazbatasını aldı
    1. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı..
    2. Beyoğlu'ndaki bombalı saldırı..
    3. Trabzon'da 2 bin kişilik çift yönlü..
    4. İzmir'de akü hırsızları suçüstü..
    5. '693 Yıllık coşku herkesle paylaşılacak'
    6. Galatasaray, Drogba'yı onurlandıracak
    7. Sosyal Kooperatif Eğitim ve Tanıtım..
    8. Elazığ’da hırsızlık operasyonu: 5..
    9. İŞKUR TCDD personel alım son dakika..
    10. Aksaray’da otomobil yayalara çarptı: 1..
    11. Sağlık ekibine silahlı tehdide hapis..
    12. Milli Savunma Bakanı Akar: "Biz..
    13. Milli Savunma Bakanı Akar: "(F-35..
    14. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    15. Erdemli’de her mahalleye futbol sahası
    16. Avrupa Güreş Şampiyonası yolculuğu..
    17. TCMB döviz kurları
    18. Yeni bir sayfa açıldı
    19. Bolu Belediyesi’nde devir teslim..
    20. İstanbul'da 13 ilçede sayım..
    21. Nissan eski CEO’su Ghosn’un tutukluluk..
    22. CHP son oy durumunu açıkladı! Aradaki..
    23. Aydın'da 28 düzensiz göçmen yakalandı
    24. İstanbul'un şampiyonu esenler
    25. “Koşabiliyorken Koş” projesi..
    26. Arıkovanı’nda fonlanan Lella Kids..
    27. Başkan Yüzügüllü mazbatasını aldı
    28. Başkan Asya, tebrikleri kabul etmeye..
    29. Batı Akdeniz ihracatta uçuyor! 470..
    30. Fenerbahçe, moral kahvaltısı yaptı
    CHP'den YSK hakkında suç duyurusu!
    CHP'den YSK hakkında suç duyurusu!
    YSK'dan flaş Yalova kararı! Yeniden sayım yapılmayacak
    YSK'dan flaş Yalova kararı! Yeniden sayım yapılmayacak
    İmamoğlu ve Yıldırım arasındaki fark azalıyor!
    İmamoğlu ve Yıldırım arasındaki fark azalıyor!
    AK Parti'den gece yarısı İstanbul açıklaması! Son rakam açıklandı
    AK Parti'den gece yarısı İstanbul açıklaması! Son rakam açıklandı
    Ezberleri bozan hareket! Afişi görenler şaşkına dönüyor
    Ezberleri bozan hareket! Afişi görenler şaşkına dönüyor

    Günün Karikatürü

    5 Nisan 2019
    CHP'li başkanın ilk icraati! Şehit Ömer Halisdemir'in resmini söktü
    CHP'li başkanın ilk icraati! Şehit Ömer Halisdemir'in resmini söktü
    23 Nisan'da poz verdiği koltuğa, 32 yıl sonra Belediye Başkanı olarak oturdu
    23 Nisan'da poz verdiği koltuğa, 32 yıl sonra Belediye Başkanı olarak oturdu