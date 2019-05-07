Nazilli’de araç ve yaya güvenliği sağlanıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Nazilli ilçesindeki çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Alt ve üst yapı çalışmalarına dur durak vermeyen Büyükşehir ekipleri, ilçe genelindeki çalışmalarla büyük takdir topladı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Nazilli’deki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri araç ve yaya trafiğinin güvenliğini sağlamak için birçok noktada çalışma başlattı. İsabeyli Mahallesi Atatürk Caddesi, Dallıca Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi, Yıldıztepe Mahallesi 61 Sokak ve Zafer Mahallesi Mehmet Özalp Bulvarı’nda yaya geçidi boyamaları, trafik levha yenilemeleri ile üstyapı çalışmaları yapan Büyükşehir ekipleri, ayrıca trafik akışında araç ve yaya güvenliğini sağlamak amacıyla yaya çizgilerini de yeniledi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler ise trafik güvenliğinin sağlandığı cadde ve sokaklarda yaptığı çalışmalarla da göz doldurdu. Ekiplerin yaptığı kaldırım ve bordür boyama, taş süslemeleri, orta refüj çiçeklendirme ve ağaç dikimi çalışmaları sonucu cadde ve sokaklar güzel bir görünüme kavuştu. Çalışmaların vatandaşların yoğun olarak kullandığı yol ve güzergâhlar başta olmak üzere ilçe genelinde devam edeceği bildirildi.