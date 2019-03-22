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Nazilli’de ‘Adalet Ormanı’ yeşeriyor

Aydın’ın Nazilli İlçesinde Ormancılık Haftası etkinlikleri kapsamında Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı, Nazilli Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Nazilli Açık Cezaevi Müdürlüğü, Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü, Kestel Mahallesinde ‘Adalet Ormanı’ oluşturuyor.

22 Mart 2019 Cuma 10:18
Nazilli’de ‘Adalet Ormanı’ yeşeriyor

Aydın’ın Nazilli İlçesinde Ormancılık Haftası etkinlikleri kapsamında Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı, Nazilli Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Nazilli Açık Cezaevi Müdürlüğü, Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü, Kestel Mahallesinde ‘Adalet Ormanı’ oluşturuyor. Geçtiğimiz yıl 200 fidanla hayata geçirilen projede bu yıl da 180 fidan toprakla buluşturuldu.


Nazilli’ye bağlı kırsal Kestel Mahallesindeki etkinliğe Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş, Nazilli Denetimli Serbestlik Müdürü Ahmet Ahlatoğlu, Nazilli Açık Cezaevi 2. Müdürü Zihni Güngör, Nazilli Açık Cezaevi İnfaz Koruma Başmemuru Süleyman Depboylu, Nazilli Orman İşletme Müdür Yardımcısı Engin Evcin, Nazilli Orman İşletme Şefi Hüseyin Küçük, Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü Avukatları Aslı Güner Balcı ve Sema Aslan Kanat, Nazilli Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesindeki 13 hükümlü ve Nazilli Açık Cezaevi Müdürlüğü hükümlüleri ile İşletme Müdürlüğü personeli katıldı.


Hükümlülerin topluma kazandırılmasını ön gören, aynı zamanda yeşil alanların artmasına katkısı bulunan proje, Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında hayata geçti. Nazilli Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde cezalarını infaz eden hükümlüler için Kestel Mahallesinde 3 bin 500 metrekare arazi tahsis edilerek, ‘Adalet Ormanı’ oluşturuldu. Eline kazma ve küreği alan hükümlüler bir dikili ağaçlarının olmasını memnuniyetle karşıladı. 21-26 Mart tarihleri arasında kutlanan Orman Haftası içerisinde gerçekleştirilen fidan dikiminde 180 fidan daha toprakla buluşturularak ilk can suları verildi. Geçen yıl dikilen 200 fidanla birlikte toplamda 380 fidanı toprakla buluşturan hükümlülerin fidanlar büyüyüp ağaç olana kadar bakımlarını da gerçekleştireceği öğrenildi.


Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş, proje kapsamında daha önceden 200 fidanın toprakla buluştuğunu şimdi ise 180 fıstık çamını toprağa kavuşturduklarını belirtti. Proje kapsamında yeşil alanların artırılmasına katkı sunduklarını ifade eden Dönertaş, "Değişen çağdaş ve modern ceza infaz anlayışında insanları sadece dört duvar arasında, hürriyetten yoksun bırakarak değil toplumun içerisinde, toplumla entegre olmuş bir şekilde, ıslah etme ve topluma tekrar kazandırma anlayışı egemendir. Bu anlayış çerçevesinde infaz edilen kişilerin kamuya yararlı işlerde çalıştırılması hem şehre hem de hükümlülere fayda sağlamaktadır” dedi.


Nazilli Denetimli Serbestlik Müdürü Ahmet Ahlatoğlu, denetimli serbestliğin 2006 yılından bu yana hukuk sistemi içinde var olduğunu belirterek bu tip çalışmaların devam edeceğini ifade etti.


Basın mensupları için de birer fidan ayrılan ormanlıkta, gazeteciler de fidan dikmenin mutluluğunu yaşadı.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 10:18
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