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Nazilli’de 15 Temmuz Şehitler Parkı açıldı

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Yıldıztepe Mahallesi’nde yapımı tamamlanan 15 Temmuz Şehitler Parkı düzenlenen törenle açıldı.

15 Mart 2019 Cuma 08:25
Nazilli’de 15 Temmuz Şehitler Parkı açıldı

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Yıldıztepe Mahallesi’nde yapımı tamamlanan 15 Temmuz Şehitler Parkı düzenlenen törenle açıldı.


Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Yıldıztepe Mahallesi Ocaklı Yolu üzerinde bulunan yaklaşık 3 bin 900 metrekare alan üzerine kurulan 15 Temmuz Şehitler Parkı düzenlenen törenle açıldı.


Açılış törenine Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Ticaret Borsası Başkanı Nurettin Kırlıoğlu, MHP Nazilli İlçe Başkanı Cüneyt Korkmaz, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Abak,AK Parti Kadın Kolları Başkanı Serpil Ateş Akkaya, MHP Kadın Kolları Başkanı Birsen Karlıoğlu, MHP ve AK Parti ilçe teşkilatları, meclis üyeleri, daire müdürleri, dernek ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, mahalle muhtarları ile çok sayıda vatandaş katıldı.


Törende konuşan Yıldıztepe Mahalle Muhtarı Ahmet Sak, çalışmalarından dolayı Başkan Alıcık’a teşekkür ederek hizmetlerinin devamını diledi.


Parti ayrımı gözetmeksizin Nazilli’de herkesin belediye başkanı olmak için gayret ettiğini belirten Alıcık, “Biz 2009’da arkadaşlarımızla yola çıktığımızda bu şehri karşılıksız sevdik dedik. Allah’a şükür ekip arkadaşlarımızla birlikte 10 yılda hep birlikte hizmet ettik. Biz bu şehrin hizmetkarı olacağız dedik. Allah şahidimiz olsun başka da hiçbir gayemiz olmadı. Çünkü bizim için makam mevki önemli değil. Bunun yanında biz bu şehri üniversite ve organize sanayi şehri yapacağız dedik ve şu an çok iyi bir noktaya geldik. Burası Nazilli’nin çok farklı bir yüzü. Karşımızda Engelsiz Yaşam Parkımız var. Alt kısmında Bülent Ecevit Parkımız var. Biz Nazilli’mizde her kesimin belediye başkanıydık. Yukarıya düğün salonu yaptık, Enver Yetkiner ismini verdik. Ömer Yetkiner geldi ‘senden başka bugüne kadar kimse babamı hatırlamadı. Ben dünya görüşü olarak senden çok farklıyım ama sen bizim dostumuzsun’dedi. Dostu kazanmak çok önemli. Omzumuzda parti rozeti olmaksızın herkesin belediye başkanı olmak için çalıştık. Nazilli’nin bu tarafı unutulmasın. 61 sokağın olduğu yer ne haldeydi, şu an ne halde. Ben Fen İşleri personelimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Nazilli’nin marka bir şehir olması için büyük emek verdiklerini belirten Alıcık, “Gecemizi gündüzümüze katıp çalıştık. İncir ve zeytinin bir arada olduğu dağlarından yağ ovalarından bal akan bu şehrin belediye başkanı olduğum için gurur duyuyorum. Mevlam bize bu şerefi nasip etti. İnşallah önümüzdeki yıllarda da nasip edecek. Bastığımız bu topraklar en kutsal vatan toprağı. 15 Temmuz Türk’ün birlik ve beraberliğinin en güzel göstergesi olmuştur. En kötü demokrasi en iyi darbeden çok daha güzel olduğunu tüm Dünyaya gösterdik. Böyle bir ülkede belediye başkanlığı görevi yapmaktan şeref duydum. O gün herkes demokrasiye olan inancını göstermiştir. Türkiye ihtilallerden çok çekmiştir. Allah’ın yardımı ve insanımızın sağduyusuyla birlikte buna müsaade etmedik. Biz de istedik ki her yere park yaptık, herkesin ismini de verdik. Burası da 15 Temmuz Parkı olsun. Öyle vatan evlatlarına böyle bir park yeterli gelmez ama biz de elimizden geldiği kadar bir park yaptık. Allah bizlere nice nice parklar yapmayı nasip etsin” ifadelerini kullandı.


Ustalık döneminde Nazilli’de büyük projelere imza atacağını söyleyen Alıcık, “Bu dönemde Nazillimizde yaşanan kayıpları telafi edeceğiz. Hem Büyükşehirle hem de hükümetimizin desteğiyle telafi edeceğiz. Öyle projeler hayata geçireceğiz ki herkes bir 100 yıl daha Nazilimizi konuşacak. Nazillimize Dandalaz Barajı’ndan içme suyu geliyor desem belki birçoğunuz bilmiyordur. Bunun yanı sıra Nazillimizin en büyük sorunlarından biri otopark sorunu. Bu ikisi de Büyükşehir’i ilgilendiren bir konu ancak biz buna duyarsız kalamayız. Bizim doğduğumuz büyüdüğümüz ve öleceğimiz bir şehir Nazilli. Ben sayın bakanım Veysel Eroğlu’na dedim ki Nazilli çok talihsiz bir şehir. Dedi ki bunları telafi edelim. Dallıca Çayı için 7 milyon lira verdi, biz de 4 milyon lira harcadık. Dereköy Çayı için 5 buçuk milyon lira harcadı yaklaşık 3 milyon lira da biz harcadık Nazillimizin çok farklı bir yüzü oldu. Mehmet Özalp Bulvarı’nı bu kardeşimiz açtı. Elbette bunlar çok çabuk unutuluyor. Bu memleketin aş ve iş derdine çare olacağız dedik. Organize Sanayi’ye destek olduk. Haluk Alıcık olarak sadece en son yaptığımız konferans salonu ve kütüphaneye 2 milyon lira yatırım yaptık. Allah nasip ederse göreceğiz, biz bu şehre Sümer Üniversitesi’ni de meydan projemizi de kazandıracağız” sözlerini kaydetti.


Açılış duasının okunmasının ardından protokol üyeleri tarafından kurdele kesilerek 15 Temmuz Şehitler Parkı vatandaşların hizmetine açıldı.


Nazilli Belediyesi Etüd ve Proje Müdürlüğü tarafından projelendirilen ve Fen İşleri Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen parkta 2 bin metrekare yeşil alan, bin 600 metrekare taş kaplı alan, 128 metrekare çocuk oyun alanı, 70 metrekare fitnes alanı, havuzlu anıt alanı ve 2 adet kamelya bulunuyor.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 08:25
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