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Nazilli’de 15 Temmuz Gurur ve Anma Gecesi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi.

16 Temmuz 2019 Salı 09:48
Nazilli’de 15 Temmuz Gurur ve Anma Gecesi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi.


Nazilli Belediye Meydanında kurulan sahnede akşam saatlerinde Nazilli Belediyesi Mehter Takımı gösterileri ile başlayan gece etkinliklerine İlçe Kaymakamı İbrahim Küçük, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş, Ağır Ceza Reisi Selahattin Afşin, İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Daşdemir, İlçe Jandarma Komutanı Haktan Öztürk, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Abak, CHP İlçe Başkanı Serkan Sevim, MHP İlçe Başkanı Cüneyt Korkmaz, İYİ Parti İlçe Başkanı Durmuş Kural, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, meslek odalarının başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Saat 21:00’de saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kur’an-Kerim okundu ve günün anlam ve nemini belirten konuşmaları


Muharip Gaziler Derneği Nazilli Şube Başkanı Hasan Karataş ve İlçe Kaymakamı İbrahim Küçük yaptı.


Muharip Gaziler Derneği Nazilli Şube Başkanı Hasan Karataş, konuşmasında, “Milletimizin milli ve manevi değerlerini suistimal eden FETÖ, APO terör örgütleri ülkemizi ele geçirmek için uyguladığı girişimleri başarısız olunca 15 Temmuz 2016’da darbe teşebbüsünde bulundu. Milletin parasıyla alınmış uçaklarla, tanklarla yönetimi ele geçirmek için harekete geçti. Şerefsizler, hainler, karşılarında Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan ve sevenlerinin olduğunu unuttular. Kahramanlar o tankları ruhlarıyla yendi. Kahraman Astsubay Ömer Halisdemir’in hain generalin alnına kondurduğu kurşunun sesi okyanus ötesinden duyuldu. Her destan bir ihanetin sonucudur. Hak ile batılın savaşı kıyamete kadar sürecek. Ölenler şehit, kalanlar gazi anlayışıyla tüm mazlumların dualarının tezahür olmasını dilerim. Ne mutlu Türküm diyene” dedi.


Darbeci hainlerin Türk Silahlı Kuvvetlerini kötü emellerine alet etmeye çalıştığını kaydeden Kaymakam İbrahim Küçük de; "Bu hainler bunu yaparken ülkemizin en zinde unsurlarından olan TSK’yı da töhmet altında bırakmaya çalıştılar. Her zaman biz bunlara karşı uyanık olmak zorundayız. Tamamen yok olduklarını düşünmüyoruz. Şahsi çıkarları için içimizden kutsal değerlerimizi, siyasi eğilimlerimizi kullanarak bir yerlere gelmeye çalışan satılmışlar olabilir. Bunlara aslan prim vermemeliyiz. Bizler varken bu satılmışlara izin vermeyeceğiz. Aramıza sızmış hainler olabilir. Biz yöneticilerin hoşgörüsünü zafiyet olarak yorumlamasınlar. Nezaketimizi devlet terbiyesinden alıyoruz. Bundan sonra da hırsızlığa haksızlığa bulaşmamış herkesle ele le yürüyeceğiz. Şehit ve gazilerimizi minnetle anıyorum" dedi.


Kaymakam İbrahim Küçük’ün konuşmasından sonra 15 Temmuz belgeseli gösterildi. Saatler gece yarısını 13 dakika geçtiğinde sela okundu ve Nazilli Müftüsü Necati Topaloğlu tarafından şehitler için dua edilmesinin ardından vatandaşlar ve ilçe protokolü sabah saatlerine kadar demokrasi nöbeti tutarak gurur gecesini taçlandırdı.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 09:48
  1. doğa

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