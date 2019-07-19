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Nazilli Kaymakamlığı’nda ‘Açık Kapı’ faaliyete geçirildi

Nazilli Kaymakamlığı tarafından vatandaşlarla hızlı ve etkin bir şekilde iletişim kurulması amacıyla oluşturulan ‘Açık Kapı’ projesi faaliyete geçirildi.

19 Temmuz 2019 Cuma 08:57
Nazilli Kaymakamlığı’nda ‘Açık Kapı’ faaliyete geçirildi

Nazilli Kaymakamlığı tarafından vatandaşlarla hızlı ve etkin bir şekilde iletişim kurulması amacıyla oluşturulan ‘Açık Kapı’ projesi faaliyete geçirildi.


Nazilli Kaymakamlığı’nda uygulamaya başlanan proje ile vatandaşlar talep ve şikayetlerini en üst makamlara iletme şansı bulacak.Kaymakamlık içerisinde oluşturulan ‘Açık Kapı’ bürosunda çalışan personel vatandaşlarla yüz yüze görüşerek talep ve şikayetlerini dinleyerek sisteme kaydedecek. Sisteme kaydedilen talepler ilgili kurumlara aktarılarak vatandaşların bürokrasi ile sorunu ortadan kaldırılacak. Vatandaşlar ‘Açık Kapı’ya internet üzerinden de ulaşabilecek. Sisteme kaydedilen taleplerle ilgili yapılan her türlü çalışma ve sonuçlar vatandaşların cep telefonlarına kısa mesaj yolu ile iletilecek.


Projenin Nazilli halkına hayırlı olmasını dileyen Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, “Vatandaşlarımızın istek ve taleplerinin karşılanması, kurumlara iletilmesi konusunda köprü görevi görecek birimin güzel hizmetler vereceğine inanıyor, görev alan arkadaşlarımıza başarılar diliyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 08:57
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