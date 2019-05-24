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Nazilli, kadın dostu şehir olacak

Nazilli Belediye Başkan Yardımcısı Mert Öreroğlu, Lütfi Selek Resim ve Sergi Salonu’nda kursiyerleri ziyaret ederek taleplerini dinledi.

24 Mayıs 2019 Cuma 07:57
Nazilli, kadın dostu şehir olacak

Nazilli Belediye Başkan Yardımcısı Mert Öreroğlu, Lütfi Selek Resim ve Sergi Salonu’nda kursiyerleri ziyaret ederek taleplerini dinledi.


Nazilli Belediye Başkan Yardımcısı Mert Öreroğlu, Lütfi Selek Resim ve Sergi Salonu’nda kursiyerlerle bir araya geldi. Kursiyerlerle tek tek ilgilenerek taleplerini dinleyen Öreroğlu, “Nazilli Belediyesi olarak bizler her zaman sizlerin yanındayız. Nazilli’mizde sanata değer veren, bu tür faaliyetlerin gelişip yaygınlaşması için çalışan çok güzel bir kitle var. Burada çok güzel işler yapılıyor. Emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Nazilli’mizin adının sanatla, kültürle anılması çok önemli. Yapacağımız çalışmalarla Nazilli’miz kadın dostu şehir olacak”dedi.



Desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’a teşekkür eden El Sanatları Kurs Öğretmeni Filiz Aydın ise, “Belediyemizin ücretsiz olarak açtığı kursta, atıl durumda olan eşyalar yenilenerek tekrar kullanılabilir hale getiriliyor. Kursiyerlerimiz, hobi olarak geldiği kursta birçok teknikle ilgili bilgi sahibi oluyorlar. Vitray kursunda orijinal camlar kesilerek mozaik veya tifany tekniği ile vitray yapımını öğretiyoruz. Kursumuza katılmak isteyen herkesi davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.


Bir kentin gelişimi için sanatsal faaliyetlerin büyük önem taşıdığına dikkat çeken Resim Kursu Öğretmeni Seher Altınok da, “2002 yılından bu yana faaliyet gösteren resim atölyemiz özverili çalışmalarıyla sanatseverlerle bir araya geliyor. Resim kursiyerleri olarak her ne kadar reprodüksiyon çalışmalara ağırlık verilse de renkler, çizgiler ve figürlerle içsel duyguların dışa yansıtıldığı eserlerle hoş etkiler bırakmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 24 Mayıs 2019 Cuma 07:57
  1. sanat
  2. sergi
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