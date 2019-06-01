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Nazilli Belediyesi’nin acı günü

Aydın’ın Nazilli İlçe Belediye çalışanı ve Nazilli Belediyespor ile Arslanlıspor’un fanatik taraftarı Murat Sarıoğlu, geçirmiş olduğu By Pass ameliyatı sonrası yaşamını kaybetti.

01 Haziran 2019 Cumartesi 14:01
Nazilli Belediyesi’nin acı günü

Aydın’ın Nazilli İlçe Belediye çalışanı ve Nazilli Belediyespor ile Arslanlıspor’un fanatik taraftarı Murat Sarıoğlu, geçirmiş olduğu By Pass ameliyatı sonrası yaşamını kaybetti. 5 gün yoğun bakımda kalan evli ve bir çocuk babası Sarıoğlu’nun ölümü Nazilli’yi yasa boğdu.


Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde uzun yıllardır çalışan, Arslanlı Mahallesinde ikamet eden evli ve bir çocuk babası Murat Sarıoğlu (45) beş gün önce anjiyo olmak üzere Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gitti. Doktorların yüzde 98 tıkalı olan 3 damarı nedeniyle By Pass kararı vermesi üzerine ameliyat olan Sarıoğlu, ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı. Yoğun bakımda tekrar fenalaşması üzerine ikinci kez ameliyata alınan Sarıoğlu kurtarılamadı. Sarıoğlu’nun cenazesi yaşadığı Arslanlı Mahallesindeki Merkez Camii’nde ikindi namazının ardından kılınacak olan cenaze namazından sonra toprağa verileceği öğrenildi.


Sarığlu’nun ölüm haberi üzerine Nazilli Belediye Başkanı başta olmak üzere binlerce seveni sosyal medya hesaplarından yaptıkları bilgilendirmelere birlikte duydukları üzüntüyü dile getirdiler. Başkan Özcan mesajında, “Çalışma Arkadaşımız Murat Sarıoğlu’nu kalp krizi sonucu kaybettik. Allah rahmet eylesin. Ailesine, yakınlarına, sevenlerine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun” dedi.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 14:01
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