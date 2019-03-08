Nazilli Belediyesi’nden girişimcilere büyük destek

Nazilli Belediyesi, girişimcilerin desteklenmesi ve istihdam alanlarının artırılması için İŞKUR ve KOSGEB ile protokol imzaladı.

Nazilli Belediyesi,girişimciliği desteklemek ve geliştirmek adına başlattığı çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Son olarak İŞKUR Nazilli Şubesi ve KOSGEB ile imzalanan protokol kapsamında uygulanacak girişimcilik eğitimleri ile birçok girişimin hayata geçmesi ve istihdam alanlarının artırılması planlanıyor.

Nazilli’de işsizlik sorununu çözmek, ekonomik ve sosyal kalkınmayı desteklemek amacıyla Organize Sanayi’den üniversiteye kadar her alanda büyük katkı sağladıklarının altını çizen Belediye Başkanı Haluk Alıcık, “Girişimciliğin bölgemizde desteklenmesi, kadınlarımıza ve gençlerimize yeni iş sahalarının oluşturulması açısından bu proje büyük önem taşıyor. Girişimcilerin kendi iş sahalarını kurmaları ve işsiz vatandaşlarımıza iş kapılarının açılması için projeyi hayata geçirdik” diye konuştu.

Düzenlenecek olan kurslarda kadınlara ve engelli vatandaşlara öncelik sağlanacağını ifade eden Alıcık, “5 yıl önce belediyemiz bünyesinde CV Bank birimimize kurarak bugüne kadar binden fazla vatandaşımızı iş sahibi yaptık. Ancak vatandaşlarımızın kendi işlerini kurmaları, özellikle kadınlarımızın iş hayatında daha fazla yer alması çok önemli. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiğimiz bu proje sayesinde bölgemiz ekonomisine büyük katkı sağlayacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

16 Mart’ta başlayacak kurslara müracaatlar e-devlet aracılığıyla yapılacak. Eğitim sonunda işletmesini açacak girişimcilere faaliyet alanlarına göre 360 bin liraya kadar hibe desteği sağlanacak.

Ayrıca, eğitimlere katılan kursiyerlere İŞKUR aracılığıyla yevmiye ödemesi yapılacak.