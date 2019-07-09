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Nazilli Belediyesi yollarda seferberlik başlattı

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yol yapım ekiplerince Aydoğdu Mahallesi 83 sokakta gerçekleştirilen yol yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

09 Temmuz 2019 Salı 12:17
Nazilli Belediyesi yollarda seferberlik başlattı

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yol yapım ekiplerince Aydoğdu Mahallesi 83 sokakta gerçekleştirilen yol yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.


Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yol yapım ekiplerince Aydoğdu Mahallesi 83 sokakta yol yenilenme çalışmalarına başlandı. Mithatpaşa Caddesi ile Sakarya Caddesi arasında kalan yaklaşık 1450 metrekarelik alanda başlatılan tadilat çalışmalarında öncelikle mevcut yolun deforme olan asfaltı kazındı. Hemen ardından gerçekleştirilen stabilize çalışmaları ile yenileme işleminin yapılacağı alan tesviyeye hazır hale getirildi.


Çalışmaları Belediye Başkan Vekili Soner Yelkovan ile birlikte yerinde inceleyen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Fen İşleri Müdürlüğü Üst Yapı Sorumlusu Oğuz Çimen’den yenileme çalışmaları hakkında bilgi aldı. Yol yenileme çalışmalarının en kısa süreçte tamamlanacağına vurgu yapan Başkan Özcan“Öncelikle vatandaşımıza kısa süreli de olsa verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diliyoruz. Aydoğdu Mahallemizde 83. Sokak’ta yol yapım çalışmalarımıza başladık. Bir plan dahilinde Nazillimizin tüm ara sokaklarını ve caddelerini yenileyeceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 12:17
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