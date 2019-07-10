Nazilli Belediyesi yol haritasını belirledi

31 Mart yerel seçimlerinde seçmenine yepyeni kalkınma modelleri vaadinde bulunan Millet İttifakı Belediye Başkan Adayı Kürşat Engin Özcan, seçimlerden zaferle çıkmasının ardından verdiği sözü tuttu. CHP ve İyi Partili Millet İttifakı, tarımda kırsal kalkınma ve kooperatifçilik modeli ile ilk atağını gerçekleştirdi.

Yerel seçimlerde tarımda kırsal kalkınmayı hedefleyen ve bölgenin tarımsal değerlerini en iyi şekilde değerlendirerek ekonomiye canlılık getirmesi planlanan NAZ-KOOP için ilk önemli çalışma 1. Arama Konferansı ile başlatıldı. Konusunda uzman konuşmacıların katıldığı konferansta başarılı örnekler ışığında NAZ-KOOP projesinin yol haritasının oluşturulmasına başlandı.

Nazilli Belediyesi bölgenin tarımsal kalkınması için kurmayı planladığı NAZKOOP’un hayata geçirilmesinde yol haritasını belirlemek üzere düzenlenen ‘Tarımda Yeni Hedefler Kırsal Kalkınma 1. Arama Konferansı’, Nazilli Belediyesi Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Tiyatro Salonunda düzenlendi. Konferansa Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli Tarım ve Orman İlçe Müdürü Sunay Güler, Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan, CHP Nazilli İlçe Başkanı Serkan Sevim, İYİ Parti Nazilli İlçe Başkanı Durmuş Kural, meslek odalarının ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, çiftçiler, bölgedeki kooperatiflerin temsilcileri, öğrenciler, girişimciler, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan konferansın açılış konuşmasını Kaymakam İbrahim Küçük yaptı. Nazilli’nin tarımda başkentlerden biri sayılabilecek bir şehir olduğuna dikkat çeken Kaymakam Küçük, “Günümüzdeki üretim ve pazarlama şekilleri, dünyadaki trendler değişiyor. Ayak uydurmayanlar kaybolup gidiyorlar. Ülkemizde olumsuz örnekleri yaşanan kooperatifleşmenin yeniden yapılanması önemli. Birlikte hareket etme kültürü olan bir millet olmamıza rağmen olumsuzluğu geleceğimize yayarak birlikte hareket edemeyen bir toplum haline geldik. Bu engeli hep beraber aşmamız gerekiyor. Bu konferansın buna bir çözüm üreteceğini umuyorum. Nazillili üreticilerin ekonomik gelirini artırmada önemli gelişmelerin önünü açacağını ümit ediyorum” dedi.

Moderatörlüğünü Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Petek’in yaptığı Konferansta ilk olarak Nazilli Belediye Başkan Yardımcısı Mert Öreroğlu söz aldı. Öreroğlu, "Nazilli’de en temel geçim kaynağımız tarım. Pazarlama ve üretimin doğru yönlendirilmesinde sıkıntılarımız var. Hal Yasası’yla kooperatifler hallerde ürünlerini doğrudan tüketiciye sunabilecek. Bu noktada kendi tarım ürünlerimizi satabileceğimiz yapılanmayı ulaştırmamız gerekiyor. İncir ve kestanede ihracatçılarımız var. Ama sebzeciliğimizi geliştirmemiz gerekiyor. Küçük üreticiler var. Bunları kooperatif çatısı altında birleştirebilirsek avantaj sağlayacağız. Önümüzdeki 100 yıllık tarımsal kalkınmasını planlayacağımız bir model üzerinde çalışıyoruz. Küçük üreticilerimizi ve ev kadınlarımızı bu sisteme dahil etmek istiyoruz. Özellikle sebzecilikte büyük bir adım atmak istiyoruz. Nazilli’de çok çeşitli sebzeler kurutuluyor. Bunların pazarlamasının İstanbul, Ankara, Adana ve İzmir gibi büyük şehirlerde yapmak istiyoruz. Burada 2 liraya maledilen patlıcan dizisini oralarda 20-25 liraya satıyorlar. Üreticilerimizle bu geliri paylaştırmak istiyoruz. Fabrika kurmaktan daha kolay bunu yapmak. Herkesin fikrini alarak yol haritamızı hazırlamak istiyoruz” dedi.

Koçarlı Büyük Menderes Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Başkanı Yurdagül Bozkurt, “Üreten kadın mutlu kadın” sloganıyla 9 kadınla başladıkları kooperatifçilik çalışmalarını anlattı.

Buharkent Ziraat Odası ve Buharkent Sebze Meyve Üreticiler Birliği Başkanı Naim Özdamar, kooperatifçiliğin kurallarını ve başarılı olunması için yapılması gerekenleri anlattı. Özdamar; “Tarım kooperatifçiliğin temelidir. Tarım sektörü için ilan edilmemiş bir savaş var. Maden, enerji, ulaşım gibi sektörler gözlerini tarım topraklarına dikmiş durumda. Tarım üretmezse bu millet aç kalır” dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı Kooperatif Şube Müdürü Erdal Erkan, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdiklerini ifade ederek, Karacasu ve Koçarlı’da kadınların ürettikleri ürünleri pazarlamaları için danışmanlık hizmeti verdiklerini, girdi maliyetlerinin düşürülmesi için çeşitli destekler ve lojistik hizmet sunduklarını ifade etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Danışmanı Şevket Meriç ise,süt kooperatiflerine lojistik destek vererek ihtiyaç sahibi çocuklara da süt temin ettiklerini söyledi. İzmir’in çeşitli noktalarında organik pazarlar ve üretici pazarları kurduklarını markalaşma ve alternatif ürün elde etme ve yerel tohum üretme konularında yapılan çalışmaları da anlattı.

Konferansta son olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in eşi ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifi KÖYKOOP İzmir Birliği Başkanı Neptün Soyer konuştu. 10 yıl önce yedi kadınla başlattıkları kooperatifleşme ile bugün büyük bir başarı hikayesi elde ettiklerini ifade etti. Soyer, “Tarımın her yerinde kadınlar var. Kooperatifçilikte en önemli unsurlar iletişim ve güven. Kurumlar arası iyi dyalog başarının sırrı. Konu insanımızın ekonomik gelişimi olduğunda tüm kurumlar işbirliği içinde çalışabilmeli. Kadınlarla erkeklerin birlikte çalışmayı öğrenmesi gerekiyor" dedi.

Konferansın kapanış ve değerlendirme konuşmasını yapan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan da konuşmasında, “Öncelikle konferansımıza destek veren ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Nazilli Belediyesi 1. Arama Konferansımızda; NAZ-KOOP projemizin yol haritasını oluşturmak adına çok önemli bir yol kat ettik. Gelişmenin en önemli unsuru olan kırsal kalkınmanın önemini hepimiz biliyoruz. Kalkınmanın temeli üretmekten ve pazarlamaktan geçiyor. Köylerimizle bunu başaracağız” dedi.