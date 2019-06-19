0553 313 94 23

Nazilli Belediyesi yağış hazırlıklarını tamamladı

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, ilçede beklenen olası yağış ve afete karşı gerekli çalışmaları yaptıklarını söyledi.

19 Haziran 2019 Çarşamba 16:19
Nazilli Belediyesi yağış hazırlıklarını tamamladı

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, ilçede beklenen olası yağış ve afete karşı gerekli çalışmaları yaptıklarını söyledi.


Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “250’nin üzerinde aktif çalışan ekiplerimizle ve 80’nin üzerinde ekipmanımızla oluşabilecek sağanak yağış ve fırtına için hazırlıklarımızı tamamladık. Allah afat vermesin” dedi.


Fen İşleri, Park Bahçe ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ile bir araya gelerek çalışmaları denetleyen Başkan Özcan; “Dün Nazilli’mizde bir afet yaşadık. Öncelikle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Afat bölgesinde gerekli incelemeleri yaptık. Çok şükür can kaybımız yok. Afet Koordinasyon Merkezi oluşturarak tüm ekiplerimizi ve ekipmanlarımızı acil eylem planı çerçevesinde şehrimizin belirli noktalarında konumlandırdık. 250’nin üzerinde aktif çalışan ekiplerimizle ve 80’nin üzerinde ekipmanımızla oluşabilecek sağanak yağış ve fırtına için hazırlıklarımızı tamamladık. 7 gün 24 saat vatandaşımızın yanındayız. Allah afat vermesin” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 16:19
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tuşba Belediyesi ‘Atık Getirme Merkezi’ kurdu
    1. Tuşba Belediyesi ‘Atık Getirme..
    2. Esed rejimi cezaevlerindeki ölümleri..
    3. "Milli sanayiye önem veren güçlü bir..
    4. Yıldız erkekler voleybol şampiyonası..
    5. Engelli çiftin spor salonunda başlayan..
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu ana kadar..
    7. Mursi’nin vefatını duyuran spikerin..
    8. Milyonlarca dolar! Nicolas Maduro,..
    9. İran, yabancı turistler için pasaporta..
    10. Nazilli Belediyesi yağış..
    11. Yaralı şahin yavrusu tedavisi için..
    12. Marketten çaldığı içki ve mezesini..
    13. Ukrayna'da 2014'te düşürülen Malezya..
    14. Erdoğan: "(İmamoğlu-Küçükkaya..
    15. ’Emek ve Adalet Yürüyüşü’ 9’uncu..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Daha aday..
    17. Bursaspor denetleniyor
    18. Edirne’de ‘mor’ hasat başladı
    19. Geleceğin sporcuları yaz spor..
    20. Aydın’da otele kaçak içki operasyonu;..
    İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Erdoğan'dan ilk yorum
    İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Erdoğan'dan ilk yorum
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Mansur Yavaş hakkındaki davada mahkeme soruşturma açılmasını istedi
    Mansur Yavaş hakkındaki davada mahkeme soruşturma açılmasını istedi
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler

    Günün Karikatürü

    19 Haziran 2019
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu