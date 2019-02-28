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Nazilli Belediyesi vatandaşın yüzünü güldürmeye devam ediyor

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık’ın talimatıyla 4 yıl önce Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde kurulan Evde Bakım Birimi, vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor.

28 Şubat 2019 Perşembe 12:06
Nazilli Belediyesi vatandaşın yüzünü güldürmeye devam ediyor

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık’ın talimatıyla 4 yıl önce Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde kurulan Evde Bakım Birimi, vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor.


Nazilli Belediyesi tarafından 2015 yılında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde kurulan Evde Bakım Birimi vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor.


Günlük yaşam faaliyetlerini sürdüremeyen, evde bakım hizmetine ihtiyaç duyan, yaşlı, engelli, yatalak ve maddi durumu yetersiz vatandaşların kişisel bakımları, saç, sakal ve tırnak kesim ihtiyaçlarını karşılayan evde bakım birimi son 4 yılda, 18 bin 346 kez hizmet sundu.


Nazilli Belediyesi olarak sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini verdiklerini belirten Belediye Başkanı Haluk Alıcık, “Ekiplerimiz, haftanın 6 günü belirli periyotlarla hastalığı ya da bedensel engeli nedeniyle kişisel bakımlarını gerçekleştiremeyen vatandaşlarımızın evine giderek saç, sakal ve tırnak kesimlerini yapıyor. Evde temizlik birimimiz ile ihtiyaç sahibi, yaşlı vatandaşlarımızın evlerinin temizliği gerçekleştiriliyor. Nazilli Belediyesi olarak yaptığımız sosyal sorumluluk projeleri ile vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 12:06
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