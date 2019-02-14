Nazilli Belediyesi kırsalda yol hamlelerine devam ediyor

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Bereketli ve Durasıllı Mahallelerindeki toplam 2 bin metrekare alanda başlatılan yol açma, yenileme ve bakım çalışmaları tamamlandı.

Merkezden kırsala her alanda kalkınma için yatırımlarına devam eden Nazilli Belediyesi, Bereketli ve Durasıllı Mahallelerinde başlattığı yol çalışmalarını tamamlandı.

Çalışmalarla ilgili ekiplerden bilgi alan Belediye Başkanı Haluk Alıcık, “Durasıllı Mahallemizde bin 200 metrekare, Bereketli’de 800 metrekare alanda parke taşı döşeme çalışması gerçekleştirdik. Nazilli Belediyesi olarak sorumluluk sahamız içerisinde bulunan kırsal bölgelerin tamamında birçok alanda yatırım yaptık. Mahallelerimizin ihtiyaçlarını ve sorunlarını en iyi şekilde belirleyerek bu alanlarda hizmet ettik. Camisinden imamevine, sosyal alanlarından eğitime, yollarından köprülerine kadar 82 mahallemizin tamamına imzamızı attık. Allah’ın izniyle halkımızdan aldığımız güçle, ustalık dönemimizde daha güzel işler yapacağız” diye konuştu.

Yol çalışmalarının yanı sıra Bereketli Mahallesi’ndeki mevcut cami ve muhtarlık binasının yenileme çalışmalarını gerçekleştirdiklerini ifade eden Alıcık, “Camimizin eksiklerinin giderilmesi noktasında Nazilli Belediyesi olarak elimizden gelen gayreti gösterdik. ‘Camilerimiz önceliğimiz’ anlayışıyla köylerimizdeki birçok camimizin tadilat çalışmalarını tamamladık. İlçe merkezimizde olduğu gibi kırsal mahallelerimizde de halkımızın daha iyi hizmet alabilmesi için muhtarlık binalarımızı yenileyerek vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Nazilli’mize hayırlı uğurlu olsun” dedi.