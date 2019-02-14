0553 313 94 23

Nazilli Belediyesi kırsalda yol hamlelerine devam ediyor

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Bereketli ve Durasıllı Mahallelerindeki toplam 2 bin metrekare alanda başlatılan yol açma, yenileme ve bakım çalışmaları tamamlandı.

14 Şubat 2019 Perşembe 11:56
Nazilli Belediyesi kırsalda yol hamlelerine devam ediyor

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Bereketli ve Durasıllı Mahallelerindeki toplam 2 bin metrekare alanda başlatılan yol açma, yenileme ve bakım çalışmaları tamamlandı.


Merkezden kırsala her alanda kalkınma için yatırımlarına devam eden Nazilli Belediyesi, Bereketli ve Durasıllı Mahallelerinde başlattığı yol çalışmalarını tamamlandı.


Çalışmalarla ilgili ekiplerden bilgi alan Belediye Başkanı Haluk Alıcık, “Durasıllı Mahallemizde bin 200 metrekare, Bereketli’de 800 metrekare alanda parke taşı döşeme çalışması gerçekleştirdik. Nazilli Belediyesi olarak sorumluluk sahamız içerisinde bulunan kırsal bölgelerin tamamında birçok alanda yatırım yaptık. Mahallelerimizin ihtiyaçlarını ve sorunlarını en iyi şekilde belirleyerek bu alanlarda hizmet ettik. Camisinden imamevine, sosyal alanlarından eğitime, yollarından köprülerine kadar 82 mahallemizin tamamına imzamızı attık. Allah’ın izniyle halkımızdan aldığımız güçle, ustalık dönemimizde daha güzel işler yapacağız” diye konuştu.


Yol çalışmalarının yanı sıra Bereketli Mahallesi’ndeki mevcut cami ve muhtarlık binasının yenileme çalışmalarını gerçekleştirdiklerini ifade eden Alıcık, “Camimizin eksiklerinin giderilmesi noktasında Nazilli Belediyesi olarak elimizden gelen gayreti gösterdik. ‘Camilerimiz önceliğimiz’ anlayışıyla köylerimizdeki birçok camimizin tadilat çalışmalarını tamamladık. İlçe merkezimizde olduğu gibi kırsal mahallelerimizde de halkımızın daha iyi hizmet alabilmesi için muhtarlık binalarımızı yenileyerek vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Nazilli’mize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 11:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Akit haber yaptı, skandal resimler kaldırıldı! Ses bakın kimlerden geldi
    1. Akit haber yaptı, skandal resimler..
    2. "Kızlarımızı dağa götürenlere alkış..
    3. Altınordu’dan Xavi’ye forma hediyesi
    4. Başkan Palancıoğlu MHP’de
    5. Polisten ’güvenli okul, güvenli..
    6. Başkan Çerçioğlu, Çeştepe’de..
    7. Alaşehir ’Marka şehir’ olma yolunda..
    8. KAYMEK’ten eğitim semineri
    9. Tanzim satış yerleri saat kaça kadar..
    10. "ABD'nin Venezuela'ya insani yardımı..
    11. Edremit Ziraat Odası’nda görev..
    12. Başkan Memduh Büyükkılıç: “İhtiyaç..
    13. Beykoz’da çöken istinat duvarının..
    14. MIPIM için geri sayım başladı
    15. (Özel) Kayseri’nin Stephen Hawking’i
    16. Güney Kıbrıs’ta domuz gribinden 8 kişi..
    17. Çanakkale’de çay taştı
    18. FETÖ’nün ’A5’ ile kodu ile fişlediği..
    19. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile..
    20. Filipinler’de polise puding fırlatan..
    21. Sebzeler değil fiyatlar hormonlu
    22. Trabzon’da bir mahallenin başı..
    23. Toplu nikahla ’Sevgililer Günü’nde..
    24. Küçük çocuğun Türk bayrağı aşkı
    25. Otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı
    26. İzmit Körfezi’nde 30 türde avcılık..
    27. Beyşehir’de en çevreci öğrenciye..
    28. İş sağlığı ve güvenliği alanında iş..
    29. Uluslararası gayrimenkul fuarı MIPIM..
    30. Vali Demirtaş’tan okul inşaatlarında..
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    BM uyardı: Savaş çıkabilir
    BM uyardı: Savaş çıkabilir

    Günün Karikatürü

    14 Şubat 2019
    Savunma Bakanlığı onayladı! İsrail'den 54 İHA alacaklar
    Savunma Bakanlığı onayladı! İsrail'den 54 İHA alacaklar
    Son anket sonuçları açıklandı! O iller el değiştiriyor
    Son anket sonuçları açıklandı! O iller el değiştiriyor