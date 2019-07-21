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Nazilli Belediyesi, kendisi hakkında suç duyurusu

Nazilli Belediyesi, önceki dönemlerde belediyenin kendisine ceza keserek borçlandığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu- Nazilli Belediyesi:"Nazilli Belediyesinin geçmiş dönemlerde kendi adına sicil numarası olmasına rağmen yeni bir sicil numarası açılarak 2010 tarihinden itibaren kendisine ceza kestiği ve bu cezanın toplamda 2 milyon 77 bin 920 lira 99 kuruş olduğu tespit edilmiştir"

21 Temmuz 2019 Pazar 19:20
Nazilli Belediyesi, kendisi hakkında suç duyurusu

AYDIN (AA) - Nazilli Belediyesi, 2010 yılından itibaren belediyenin kendisine ceza kestiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusu yaptı.

Nazilli Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, önceki dönem bütüncül mali incelemeler sonucunda ulaşılan ilk belgeler çerçevesinde belediye tarafından 19 Temmuz'da Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, Nazilli Belediyesinin geçmiş dönemlerde kendi adına sicil numarası olmasına rağmen yeni bir sicil numarası açılarak 2010 yılından itibaren kendisine ceza kestiği ve bunun toplamının 2 milyonu aştığı ifade edildi.

Tahakkuk yapılarak belediye adına kendi kendine usulsüz bir borçlanma işlemi yapıldığına dikkati çekilen açıklamada, şöyle devam edildi:

"Bu rakamın 1 milyon 930 bin 269 lira 12 kuruşu tutarı usulsüz ve hukuki dayanağı olmadan 'eksilten' yapılarak borç silinmiş, 147 bin 651 lira 87 kuruşluk kısmı tahakkuk olarak belediye borç hanesinde bırakılmış ve halen borç hanesinde görülmektedir. Bu sicil kaydı ile yapılan tüm tahakkuklar herhangi bir idari karar bulunmaksızın gerçekleştirilmiş olup, suç duyurusu akabinde konuyla alakalı İdari soruşturma başlatılmış, Mali Hizmetler Müdürü soruşturmanın selameti için açığa alınmıştır."

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 19:20
  1. ceza
  2. Nazilli Belediyesi
  3. suç duyurusu

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