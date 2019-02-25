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Nazilli Belediyesi, Kahvederesi’nde değişime devam ediyor

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Kahvederesi Mahallesi’nde yapımına başlanan parke taşı döşeme ve istinat duvarı yapım çalışmaları tamamlandı.

25 Şubat 2019 Pazartesi 10:52
Nazilli Belediyesi, Kahvederesi’nde değişime devam ediyor

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Kahvederesi Mahallesi’nde yapımına başlanan parke taşı döşeme ve istinat duvarı yapım çalışmaları tamamlandı.


Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık’ın talimatlarıyla kırsal Kahvederesi Mahallesi’ndeki 2 bin metrekare alanda gerçekleştirilen parke taşı döşeme ve istinat duvarı yapım çalışmaları tamamlandı.


Nazilli Belediyesi olarak sorumluluk sahası içinde bulunan 82 mahallenin tümünde rekor yatırımlara imza attıklarının altını çizen Başkan Alıcık, “Kahvederesi Mahallemizde bulunan 2 bin metrekare alanda yol yenileme, bakım, onarım ve parke taşı döşeme çalışmalarımızı tamamladık. Mahalle camimizin karşısında yer alan bölgede 3 buçuk metre yükseklik ve 46 metre uzunlukta istinat duvarımızı inşa ettik. Yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek olası tehlikelere karşı can ve mal güvenliğini sağlamak adına istinat duvarımızı kısa sürede tamamladık. Daha önce Kahvederesi Mahallemizde gerçekleştirdiğimiz köprü, yol ve cami tadilatı çalışmalarımıza her geçen gün bir yenisini daha ekliyoruz. Merkezden kırsala her alanda kalkınma için üretken belediyeciliğin en güzel örneklerini verdiğimize inanıyorum” diye konuştu.


Çalışmalarından dolayı Başkan Alıcık’a teşekkür eden Kahvederesi Mahalle Muhtarı Veysel Kösem, “Başkanımız seçildiği günden itibaren mahallemizin tüm ihtiyaçlarını karşılama noktasın bizlere büyük destek verdi. Başkanımız başta olmak üzere tüm ekibine şahsım ve mahallem adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 10:52
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