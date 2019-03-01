Nazilli Belediyesi Bozyurt’ta değişime devam ediyor

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Bozyurt Mahallesi’nde bulunan 750 metrekare alanda parke taşı döşeme çalışmalarını tamamladı.

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık’ın talimatlarıyla Bozyurt Mahallesi halı saha ve spor tesisinin kuzey kısmında yol yenileme, bakım ve onarımı yapan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmaları tamamladı.

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışmaları kısa sürede tamamlayarak yolu yaya ve araç trafiğine açtıklarını belirten Başkan Alıcık, “Bozyurt Mahallemizde kısa süre önce açılışını gerçekleştirdiğimiz halı sahamızın kuzey kısmında yol açma, bakım, onarım ve parke taşı döşeme çalışmalarımızı tamamladık. İlçemizde kazandırdığımız her projede, peyzaj çalışmalarından parke taşı döşemelerine kadar her şeyini yapıyoruz. Sorumluluk sahamız içerisinde bulunan 82 mahallemizin tümünde çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

İlçe merkezinde ve kırsalda yol çalışmalarına devam edeceklerini belirten Alıcık, “Nazilli Belediyesi olarak gerçekleştirdiğimiz yol, temizlik, içme suyu, yeşil alan, kırsal kalkınma, konut, eğitim, kültür, sanat ve spor hizmetleri ile sosyal, dinamik, çağdaş, planlı ve üretken belediyeciliğin başarılı örneklerini ortaya koyarak Aydın’da ilklere imza attık” dedi.