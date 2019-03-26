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Nazilli Belediyesi, Bekirler’de yolları yeniledi

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Bekirler Mahallesi’nde başlatılan yol bakım, onarım ve parke taşı döşeme çalışmalarını tamamladı.

26 Mart 2019 Salı 12:12
Nazilli Belediyesi, Bekirler’de yolları yeniledi

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Bekirler Mahallesi’nde başlatılan yol bakım, onarım ve parke taşı döşeme çalışmalarını tamamladı.


Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Bekirler Mahallesi’nde Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.


Yaklaşık 2 bin 121 metrekare alanda parke taşı döşeme çalışması gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Alıcık, “Göreve geldiğimiz günden bu yana kırsal mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın mağdur olmaması ve merkezden kırsala her alanda kalkınma için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Amacımız kırsal başta olmak üzere Nazillimizin tümünde teknik ve ekonomik açıdan daha iyi olan parke yolları tercih etmek. Bugüne kadar bu uygulamamız ile hem uzun ömürlü hem de modern yollarımızı trafiğe açtık. Bekirler Mahallemizde yaklaşık 2 bin 121 metrekare alanda parke taşı döşeme çalışmalarımızı tamamladık. İhtiyaç duyulan alanlarda çalışmalarımız devam edecek” sözlerini kaydetti.


Çalışmalarından dolayı Alıcık’a teşekkür eden Bekirler Mahalle Muhtarı Mustafa Budak “Başkanımız mahallemizin eksiklerinin giderilmesi noktasında her zaman yanımızda oldu. Kendisinden Allah razı olsun. Hizmetlerinin devamını diliyoruz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 12:12
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