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Nazilli Belediyesi Arslanlı’da yol çalışmalarına devam ediyor

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Arslanlı Mahallesi Küme Evleri mevkiinde bulunan 3 bin metrekare alanda parke taşı döşeme çalışmalarına başladı.

21 Şubat 2019 Perşembe 13:29
Nazilli Belediyesi Arslanlı’da yol çalışmalarına devam ediyor

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Arslanlı Mahallesi Küme Evleri mevkiinde bulunan 3 bin metrekare alanda parke taşı döşeme çalışmalarına başladı.


Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe genelinde yol çalışmalarına aralıksız devam ediyor.


Belediye Başkanı Haluk Alıcık’ın talimatlarıyla Arslanlı Mahallesi Küme Evleri mevkiinde bulunan 600 metre uzunluk ve 5 metre genişlikteki toplam 3 bin metrekare alanda kilit parke taşı döşemesi yapan ekipler hummalı bir çalışma gerçekleştirdi.


Sorumluluk sahası içinde bulunan 82 mahallenin tümünde büyük yatırımlara imza attıklarını belirten Başkan Alıcık, “Arslanlı Pazaryerimiz büyük ölçüde tamamlandı. Pazaryerimizin çevresinde kalan 3115 sokakta 320 metre uzunluk ve 12 metre genişlikte, 3123 sokakta 191 metre uzunluk ve 7 metre genişlikte ve 3170 sokakta 10 metre uzunluk ve 7 metre genişlikte parke taşı döşeme çalışması yapıyoruz. Bunun yanı sıra Zafer Bahçe Küme Evler olarak bilinen alanda 3 bin metrekare parke taşı döşemesi gerçekleştirdik. Allah’ın izniyle çalışmalarımızı kısa sürede tamamlayıp yolumuzu yaya ve araç trafiğine açacağız” diye konuştu.


Çalışmalarından dolayı Alıcık’a teşekkür eden Arslanlı Mahalle Muhtarı İbrahim Topçuoğlu, “Nazilli’nin en büyük mahallelerinden olan Arslanlı, başkanımızın sayesinde bugüne kadar birçok yatırım aldı. Yollarının yenilenmesinden düğün salonu yapımına, kapalı pazaryerinden kanalizasyon çalışmasına kadar her alanda bizlerin yanında oldu. Mahallem ve şahsım adına kendisine bir kez daha teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 13:29
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