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Naziler yeniden hortladı! Türk avukata tehdit mektubu

Almanya’da neo-nazilerin katlettiği 9 Türk’e ilişkin sürdürülen davada hayatını kaybedenlerin avukatı Seda Başay Yıldız, yine NSU 2.0 hücreleri tarafından tehdit ediliyor. Nazilerden daha önce defalarca ölüm tehditleri alan avukata bu kez de 'uyarı mektubu' yollandı.

20 Ocak 2019 Pazar 07:19
Naziler yeniden hortladı! Türk avukata tehdit mektubu

Almanya'da Neo-Nazi (NSU) hücreleri yeniden uyandı. Katledilen 9 Türk’e ilişkin davada avukatlık yapan Seda Başay Yıldız’ı tehdit eden nazi hücresi bu kez mektup gönderdi. Mektupta yer alan bilgilere sadece polislerin erişebiliyor olması dikkat çekti. Geçen yıl ağustos ayında “NSU 2.0” imzası taşıyan ve 5 Alman polis tarafından çekildiği belirlenen faksla tehdit edilen Türk asıllı avukat Seda Başay Yıldız, bu kez de mektupla hedef alındı. Katledilen 9 Türk’e ilişkin davada avukatlık yapan Yıldız’a gönderilen mektupta yine yalnızca polislerin erişe bileceği bilgilere yer verildi.

Küfürler ettiler

Aldığı “NSU 2.0” imzalı mektupta açığa alınan 5 nazi polisle ilgili göndermeler olduğunu söyleyen Avukat Yıldız, yeni tehdidin bir kısmını da paylaştı. Yıldız, “b.k beyinli döner, polis arkadaşlarımızın ne yaptığını bile bilmiyorsun” ifadelerinin bulunduğunu söyledi. Yıldız’ın tehdit edilmesiyle başlayan soruşturmada NSU’nun Alman polisi içindeki bir hücresi daha ortaya çıktı. Frankfurt'ta 2 Alman polisinin evine baskın yapıldı. Polislerin evlerinde birçok ruhsatsız silah ve Alman anayasasına göre yasaklı bulunan aşırı sağ sembolleri bulunurken, ayrıca özel dizayn edilmiş bir “Nazi Odası” bulunduğu belirlendi.

Büyük bir nazi ağı olabilir

(Frankfurte Allemagne) FAZ'a konuşan ismini vermek istemeyen emniyet yetkilisi neo-nazi soruşturmasına ilişkin, “Tehditlerin arkasında daha büyük bir organize grup varmış gibi görünüyor. Bu yeni tehdit faxı bir dayanışma içerisinde olduklarını göstermek için gönderilmiş olabilir” dedi.

(Yeni Şafak)

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Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 07:19
  1. almanya
  2. tehdit
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