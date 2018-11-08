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Trudeau Nazilerden kaçanları almadıkları için özür diledi

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, 1939 senesinde, Nazi Almanyası'ndan kaçan Yahudileri taşıyan gemiyi ülkesi geri çevirdiği için özür diledi.

08 Kasım 2018 Perşembe 10:37
Trudeau Nazilerden kaçanları almadıkları için özür diledi

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, 1939'da Nazi Almanyası'ndan kaçan Yahudileri taşıyan gemiyi geri çevirdikleri için ülkesi adına özür diledi.

Trudeau, parlamentoda yaptığı konuşmada, 1939'da Nazilerin zulmünden kaçan 907 Yahudi'yi taşıyan MS St. Louis'i ülkeye kabul etmediklerinden duyduğu mahcubiyeti dile getirdi. 

Şüphe götürmez

Geminin geri çevrilmesi nedeniyle ülkesi adına özür dileyen Trudeau, "Sessiz kalmamızın, Nazilerin sözde Yahudi sorununa kendi nihai çözümlerini bulmalarına izin verdiği neredeyse şüphe götürmez." dedi. 

“Yahudi karşıtlığına izin verdik”

Justin Trudeau, o dönemde milletvekillerinin, Yahudi karşıtlığını gizlemek için Kanada yasalarını kullandığını belirterek, "Yahudi karşıtlığının toplumlarımızda tutunmasına ve resmi politikamız olmasına izin verdik." ifadesini kullandı.  

MS St. Louis gemisinin girişine 1939'da Kanada'nın yanı sıra Küba ve ABD tarafından da izin verilmemişti. Avrupa'ya geri dönmek zorunda kalan yolculardan 250'den fazlası, Yahudi soykırımında hayatını kaybetmişti. 

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 10:37
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