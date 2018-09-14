Nazik hakkında şok bir gerçek daha!

REYHANLI'da 53 kişinin hayatını kaybettiği 2 ayrı bombalı araçla yapılan saldırının planlayıcısı olarak aranırken MİT tarafından Suriye'nin Lazkiye kentinde yakalanarak getirilen Yusuf Nazik'in daha önce Suriye-Türkiye arasında yasadışı yollarla insan kaçakçılığı yaptığı ortaya çıktı. Suriye'de iç savaşın başlamasıyla birlikte 2011-2013 arasındaki göç dalgasından dolayı bazı varlıklı Suriyelileri 2 bin dolar karşılığı Türkiye'ye ve Avrupa ülkelerine geçirdiği tespit edildi.

EL MUHABERAT İLE 2012'DE TANIŞTIM... Kaçakçılık yaptığını kendisi de itiraf eden terörist Nazik 2012'de Suriye gizli servisi El Muhaberat üyeleri ile tanıştıktan sonra, Lazkiye'deki Kardaha'da THKP-C Acilciler terör örgütünün elebaşı Miraç Ural'la görüştü.

MİHRAÇ URAL'DAN PARA YARDIMI... Nazik'in, Reyhanlı saldırısına ilişkin Ural ve El Muhaberat'ın para yardımı ve bombalı saldırılarda kullanılmak üzere 2 aracı temin ettiği bildirildi. Saldırı öncesi ve sonrasında Esad'ın ordusunda görevli bir albay ile Lazkiye'de Ural'ın kullandığı bir evde 4 kez görüşme yaptığı öğrenildi. Reyhanlı patlamasından sonra Suriye gizli servisinin kontrolünde hareket etti.

EK GÖZALTI SÜRESİ... Nazik, ilk sorgusunda tüm bağlantılarını deşifre etti. Nazik, rejimin neyi planladığını da tüm detaylarıyla gözler önüne serdi. Reyhanlı saldırısının da bu planın bir parçası olduğunu ifade eden terörist rejim istihbaratı adına yaptıkların da itiraf etti. Sorgusuna dün başlanan terörist Nazik'in sorgulanmasının uzun süreceği için polisin ek süre alacağı öğrenildi.

YENİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Reyhanlı katliamı sanığı Yusuf Nazik hakkında "Anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs" suçlamasıyla yeni bir soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Reyhanlı Davası'nın iddianamesi ile mahkeme kararının inceleneceği, Nazik'in ifadeleri doğrultusunda tespit edilen yeni şüphelilerle birlikte soruşturmanın derinleştirileceği belirtildi. Öte yandan, patlama öncesinde MİT'in eyleme dair bilgi notunu o dönem Reyhanlı savcısı olan FETÖ'cü Özcan Şişman'a ilettiği, ancak Şişman'ın sümen altı ettiği ortaya çıkmıştı. Nazik'in ifadeleriyle FETÖ'nün patlamadaki rolü de ortaya çıkacak.