Nazif Özdağdeviren kimdir? 103 emekli amiral bildirisinde imzası bulunan Nazif Özdağdeviren

Vesayet artığı 103 emekli sözde amiralin sözde darbe bildirisine hem siyaset çevresinden hem de vatandaştan okkalı bir tokat geldi. Azınlık vesayetçiler arasında yer alan isimlerden biri de Nazif Özdağdeviren.

Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı görevini yapan Tuğamiral Nazif Özdağdeviren, 7 Ağustos 1998 tarihinde dönemin Milli Savunma Bakanı İsmet Sezgin ile Genelkurmay Başkanı Karadayı tarafından Köşk'e çıkarılan Yüksek Askeri Şûra kararları, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in onayından geçmişti. Yine o dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu, 30 Ağustos 1998 tarihinden geçerli olmak Genelkurmay Başkanı olmuştu. Bu YAŞ kararlarında Nazif Özdağdeviren Tuğamiralliğe terfi ettirilmişti.