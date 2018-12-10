THY- Euroleague
0553 313 94 23

Nazarbayev'in ekonomi stratejileri ele alındı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tarih Bölümü'nce düzenlenen panelde, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in ulusa sesleniş konuşmalarındaki ekonomi stratejileri, masaya yatırıldı

10 Aralık 2018 Pazartesi 11:42
Nazarbayev'in ekonomi stratejileri ele alındı

İSTANBUL (AA) - Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in, ulusa sesleniş konuşmalarındaki ekonomi stratejileri, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde düzenlenen panelde değerlendirildi.

Konferansın moderatörlüğünü yapan Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdulvahap Kara, Nazarbayev'in ülkenin refahını artırmak, siyasi hedeflerini belirlemek ve güçlü bir ekonomi yaratmak için 1997'den bu yana 23 kez ulusa sesleniş konuşması yaptığını söyledi.

Nazarbayev'in ülkenin 2030'a kadarki geniş çaplı planlarını bu konuşmalarında anlattığını ifade eden Kara, bunların sadece Kazakistan'a değil tüm Türk dünyasına yol gösterici nitelikte olduğunu kaydetti.

Panelde, Astana'daki L.N. Gumilev Avrasya Ulusal Üniversitesi'nin tarih ve gazetecilik bölümünde eğitim gören doktora öğrencileri de Nazarbayev'in Türk dünyasındaki yeri, bağımsızlıktan bugüne ulusa sesleniş konuşmalarındaki temel ekonomi stratejileri, milli tarih ve kültür oryantasyonu ile tarih bilincini artırmaya yönelik çalışmalarını anlattı.

- Avrasya'nın finans kapısı

Konuşmacılardan Nurjan Konırbayev, Suriye konusunda Astana'da yapılan görüşmelere değinerek, bu görüşmelerin bölge ülkelerinin katılımıyla yürütülen müzakereler olarak uluslararası diplomaside önemli bir iz bıraktığını ve Astana'nın uluslararası diplomasideki itibarını yükselttiğini dile getirdi.

Rima Şakuvova da Kazakistan'ın ülke gelirlerinin petrole bağımlılığından kurtulmak için sunduğu projelerden biri olan Uluslararası Finans Merkezi'nin bu yıl faaliyetlerine başladığını belirterek, "Kazak yetkililerin ön tahminlerine göre, Astana Uluslararası Finans Merkezi, ülke ekonomisine yaklaşık 2 milyar doları çekebilecek. Bu merkezin Avrasya'nın finans kapısı olması amaçlanmaktadır. Dünya yatırımcılarına kapılarını açan uluslararası merkez, aynı zamanda Orta Asya'daki en büyük uluslararası finans merkezi olacaktır. Astana aynı zamanda Avrasya'da İslami finans merkezi haline gelmeyi de amaçlamaktadır." diye konuştu.

Tolkin Erişeva ise bağımsızlığın ilanından sonra Kazakistan'da milli tarih bilincinin oluşturulmasına büyük önem verildiğini aktararak, Nursultan Nazarbayev'in bağımsızlıktan sonra yürüttüğü reformların, sadece ekonomik ve siyasal değil, Sovyet döneminde tahrip edilmiş milli kültür ve tarih bilincinin de yerine gelmesi için önemli programlara öncülük ettiğini ifade etti.


Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 11:42
  1. ekonomi stratejileri
  2. Kazakistan
  3. Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fransız polisinden çığırından çıktı
    1. Fransız polisinden çığırından çıktı
    2. Adana'da otomobilde mahsur kalan bebek..
    3. GRAFİKLİ - Milli atlet Yasemin Can..
    4. FETÖ sanığı eski hakim ve savcı çifte..
    5. "Avrupa Baharı" sosyal medya üzerinden..
    6. Karayılan itiraf etti: TSK’nın en..
    7. Vodafone Red ayrıcalıklarıyla "ZUBİZU..
    8. TCMB, repo ihalesiyle piyasaya 6..
    9. 'İmar Barışı' uyanıklarına büyük..
    10. Döviz kurları
    11. Dünyada beşinci sıradayız
    12. AB Myanmarlı yetkililere ilave..
    13. İAR'den şehit aileleri, gazi ve..
    14. CHP onu düşünüyor! Sunay Akın'dan..
    15. Bağcılar'dan İstanbul yeni..
    16. GRAFİKLİ - Avrupa'nın 5 büyük liginde..
    17. GRAFİKLİ - Irak DEAŞ zaferine rağmen..
    18. "İşveren grev kırıcılığı yapmak..
    19. Kız arkadaşını öldürdükten sonra..
    20. MEDREG’in nihai hedefi Akdeniz Enerji..
    Laikçi linç görevden aldırdı
    Laikçi linç görevden aldırdı
    Erdoğan, “Allah’ımız var” dedi, Fransız siyasetçi kudurdu! İğrenç sözler
    Erdoğan, “Allah’ımız var” dedi, Fransız siyasetçi kudurdu! İğrenç sözler
    Merkez Bankası açıkladı! Tedavülden kalkıyor
    Merkez Bankası açıkladı! Tedavülden kalkıyor
    Brexit'in etkili partisi İslam düşmanını iş başına getirdi
    Brexit'in etkili partisi İslam düşmanını iş başına getirdi
    Amazon'un yapay zekalı robotu 24 çalışanı hastanelik etti!
    Amazon'un yapay zekalı robotu 24 çalışanı hastanelik etti!

    Günün Karikatürü

    9 Aralık 2018
    ABD’li yazar patladı: Türkiye’yi yönetememekten bıktım! Galiba Feto’yu vereceğiz
    ABD’li yazar patladı: Türkiye’yi yönetememekten bıktım! Galiba Feto’yu vereceğiz
    CHP'ye kendi yaptırdığı ankette şok! Oylar düşüşte
    CHP'ye kendi yaptırdığı ankette şok! Oylar düşüşte