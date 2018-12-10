Nazarbayev'in ekonomi stratejileri ele alındı

İSTANBUL (AA) - Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in, ulusa sesleniş konuşmalarındaki ekonomi stratejileri, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde düzenlenen panelde değerlendirildi.

Konferansın moderatörlüğünü yapan Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdulvahap Kara, Nazarbayev'in ülkenin refahını artırmak, siyasi hedeflerini belirlemek ve güçlü bir ekonomi yaratmak için 1997'den bu yana 23 kez ulusa sesleniş konuşması yaptığını söyledi.

Nazarbayev'in ülkenin 2030'a kadarki geniş çaplı planlarını bu konuşmalarında anlattığını ifade eden Kara, bunların sadece Kazakistan'a değil tüm Türk dünyasına yol gösterici nitelikte olduğunu kaydetti.

Panelde, Astana'daki L.N. Gumilev Avrasya Ulusal Üniversitesi'nin tarih ve gazetecilik bölümünde eğitim gören doktora öğrencileri de Nazarbayev'in Türk dünyasındaki yeri, bağımsızlıktan bugüne ulusa sesleniş konuşmalarındaki temel ekonomi stratejileri, milli tarih ve kültür oryantasyonu ile tarih bilincini artırmaya yönelik çalışmalarını anlattı.

- Avrasya'nın finans kapısı

Konuşmacılardan Nurjan Konırbayev, Suriye konusunda Astana'da yapılan görüşmelere değinerek, bu görüşmelerin bölge ülkelerinin katılımıyla yürütülen müzakereler olarak uluslararası diplomaside önemli bir iz bıraktığını ve Astana'nın uluslararası diplomasideki itibarını yükselttiğini dile getirdi.

Rima Şakuvova da Kazakistan'ın ülke gelirlerinin petrole bağımlılığından kurtulmak için sunduğu projelerden biri olan Uluslararası Finans Merkezi'nin bu yıl faaliyetlerine başladığını belirterek, "Kazak yetkililerin ön tahminlerine göre, Astana Uluslararası Finans Merkezi, ülke ekonomisine yaklaşık 2 milyar doları çekebilecek. Bu merkezin Avrasya'nın finans kapısı olması amaçlanmaktadır. Dünya yatırımcılarına kapılarını açan uluslararası merkez, aynı zamanda Orta Asya'daki en büyük uluslararası finans merkezi olacaktır. Astana aynı zamanda Avrasya'da İslami finans merkezi haline gelmeyi de amaçlamaktadır." diye konuştu.

Tolkin Erişeva ise bağımsızlığın ilanından sonra Kazakistan'da milli tarih bilincinin oluşturulmasına büyük önem verildiğini aktararak, Nursultan Nazarbayev'in bağımsızlıktan sonra yürüttüğü reformların, sadece ekonomik ve siyasal değil, Sovyet döneminde tahrip edilmiş milli kültür ve tarih bilincinin de yerine gelmesi için önemli programlara öncülük ettiğini ifade etti.



