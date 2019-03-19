Nazarbayev'den halka teşekkür

ASTANA (AA) - Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, halkına ve ülkesine hizmet etmekten onur duyduğunu belirterek, "Halkıma teşekkür ediyor ve önünde saygıyla eğiliyorum." dedi.

Nazarbayev, halka hitabında, kendisi için Kazakistan Cumhurbaşkanı yetkilerini feshetme gibi zor bir karar aldığını söyleyerek, cumhurbaşkanı görevini 30 yıl yürüttüğünü hatırlattı.

Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla ekonomisi ve politikası zor durumda olan ülkenin başına geçtiğini hatırlatan Nazarbayev, totaliter sistemi yıkarak, toplumun tüm enstitülerini modernleştirdiklerini, "bunları demokratik bir ülke kurmak için" yaptıklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev, ekonomik gelişmeyi ve halkın refahının artırılmasını hedef aldıklarını söyleyerek, "Sonuçta ülke ekonomisini 15 kat, kişi başı geliri 9 kat artırmayı ve yoksulluk sınırını 10 kat azaltmayı başardık." dedi.

Ülkenin dünyanın en gelişmiş 50 ülkesinin arasına girdiğine dikkati çeken Nazarbayev, hedeflerinin dünyanın en gelişmiş 30 ülkesinin arasına girmek olduğunu kaydetti.

Nazarbayev, ülke tarihinde ilk kez başkent Astana’yı inşa ettiklerini, başkentin ülkenin başarıları ve zaferlerinin simgesi olduğunu anlattı.

Tüm cumhurbaşkanı seçimlerinde halk tarafından desteklendiğine işaret eden Nazarbayev, "Büyük halkıma ve ülkeme hizmet etmekten onur duydum. Halkıma teşekkür ediyor ve önünde saygıyla eğiliyorum." dedi.

Nazarbayev, istifa etmesine rağmen Ulusal Güvenlik Konseyi, Nur Otan Partisi Başkanı ve Anayasa Konseyi üyeliğinin devam edeceğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Sizlerle kalıyorum. Ülkenin ve halkımın endişeleri benim endişelerim olmaya devam edecek. Bağımsız Kazakistan'ın kurucusu olarak gelecek hedefimi, iktidara, ülkede yapılan değişiklikleri devam ettirecek yeni nesil bir yöneticinin gelmesini sağlamak olarak görüyorum."







