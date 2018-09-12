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Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev yarın Türkiye'ye gelecek

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

12 Eylül 2018 Çarşamba 14:47
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev yarın Türkiye'ye gelecek

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacağı bildirildi.

BAŞKAN ERDOĞAN VE TÜRK İŞ ADAMLARIYLA BİR ARAYA GELECEK

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı internet sitesindeki açıklamada, Nazarbayev’in Türkiye’ye yapacağı resmi ziyaret çerçevesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği, ayrıca Türk iş adamlarıyla bir araya geleceği ifade edildi.

Açıklamada, Nazarbayev’in Kazakistan ile Türkiye arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 3. Toplantısı'na katılmasının planlandığı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, ziyaretin yarın gerçekleştirileceğini bildirdi.

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 14:47
  1. Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev
  2. Kazakistan Cumhurbaşkanlığı
  3. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  4. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 3. Toplantısı

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