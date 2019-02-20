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Nazarbayev, Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüştü

20 Şubat 2019 Çarşamba 18:15
Nazarbayev, Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüştü

ASTANA (AA) - Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile telefon görüşmesi yaptı.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, görüşmede tarafların ticari, ekonomik ve yatırım alanlarında iş birliğinin daha da güçlendirilmesi ve geliştirilmesi konularının ele aldığı bildirildi.

Görüşmede ortak nükleer ve alternatif enerji, Kazakistan’da petrol ve doğal gaz rafinerisi projelerinin uygulanmasının öneminin vurgulandığı belirtildi.

Nazarbayev ve Selman'ın enerji kaynaklarının dünya piyasasındaki mevcut durumuyla ilgili fikir alışverişinde bulunduklarına işaret edilen açıklamada, iki liderin, karşılıklı ziyaret uygulamasını desteklemekte anlaştıkları kaydedildi.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 18:15
  1. Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev

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