Nazar Nur Kaya kimdir?O Ses Çocuklar yarışmasındaki Nazar Nur Kaya neden öldü?

O Ses Çocuklar'da yarışan Nazar Nur Kaya mide bulantısıyla gittiği hastanede hayatını kaybetti.

TV8 kanalında yayınlanan O Ses Çocuklar programında yarışmacı olarak katılan Nazar Nur Kaya geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma alınmıştı. 'Müslüm' filmindeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Şahin Kendirci, sosyal medya hesabı üzerinden Nazar Nur Kaya'nın hayatını kaybettiğini duyurdu. Ünlü şarkı yarışması O Ses Çocuklar'ın unutulmaz isimlerinden Nazar Nur Kaya mide bulantısı şikayetiyle gittiği hastanede yoğun bakıma alınmıştı. 6 gün yoğun bakımda kalan Nazar Nur Kaya'nın hayatını kaybettiğini o dönem beraber yarıştığı arkadaşı Şahin Kendirci Instagram hesabından duyurdu.

Nazar Nur Kaya, 2014 yılının Temmuz ayında TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye Çocuklar'da yarışmıştı. Nazar Nur, sesiyle tüm jüri üyelerini kendine döndürmeyi başarmıştı.