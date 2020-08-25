Nazal aşı koronavirüse karşı başarılı oldu

Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen nazal aşının farelerde gerçekleştirilen testlerinin başarılı sonuçlar verdiğini duyurdu.

Çalışma kapsamında araştırmacılar, aşı için koronavirüsün hücreleri ele geçirmek amacıyla kullandığı sivri uçlu proteinini, üst solunum yolu enfeksiyonlarına neden olmasıyla bilinen adenovirüsün içine yerleştirdi ve adenovirüsü hasta etmeyecek şekilde değiştirdi.

Gerçekleştirilen işlemler sonucu zararsız hale getirilen adenovirüs, sivri uçlu proteini burnun içine taşıyarak vücudun yeni tip koronavirüse karşı bağışıklık savunması geliştirmesine imkan sağladı.

Söz konusu aşı, laboratuvar ortamında farelere nazal ve kas için enjeksiyon şeklinde uygulandı. Bir doz yapılan nazal aşının enfeksiyonu hem alt hem üst solunum yolunda engellediği, enjeksiyon yoluyla yapılan aşının ise zatürreyi önlediği ancak virüsü burunda ve akciğerlerde engellemediği gözlemlendi.

Sterilizan bağışıklık kanıtı görüldü

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan araştırmacı Michael S. Diamond, "Bu fareler hastalıktan iyi korundu. Bazı farelerde, virüse meydan okuduktan sonra hiçbir enfeksiyon belirtisi olmayan sterilizan bağışıklık kanıtını gördük." şeklinde konuştu.

Ayrıca Diamond, söz konusu aşının bir sonraki aşamada maymunlar üzerinde ve daha sonra insanlar üzerinde test edileceğini söyledi.

Çalışma sonuçları, 'Cell' dergisinde yayınlandı.