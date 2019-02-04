Burun estetiği ameliyatı olan genç kız komaya girdi!

Adana’da özel bir hastanede burun estetiği ameliyatı yapıldıktan 3 gün sonra fenalaşarak komaya giren 24 yaşındaki Leyla Sönmez yaşam mücadelesi veriyor. 29 Ocak’ta ameliyat olan genç kız, operasyonun ardından kan kusmaya ve karın ağrısı çekmeye başladı. Endişelenen genç kızın ailesi, doktora ve hemşirelere haber verdi. Hemşirelerin, “Kızınız naz yapıyor. Bir şeyi yok. Yakında taburcu edeceğiz” sözleri üzerine aile kızlarının iyileşmesini bekledi.

İç organları çöktü

Fakat Leyla Sönmez’in ağrıları arttı ve sürekli kan kusmaya devam etti. Ameliyattan 3 gün sonra fenalaşan genç kız, önce Adana Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı, buradan da Çukurova Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Leyla Sönmez’in duran kalbi, doktorların müdahalesiyle yeniden çalıştırıldı. Yoğun bakım servisine alınan genç kızın iç organlarının çöktüğü ve durumunun kritik olduğu ifade edildi.

Hesabını verecekler

Estetik ameliyatı yapılan hastanede hemşirelerin ve doktorların kızlarıyla ilgilenmediğini söyleyen baba Ali Haydar Sönmez (45), Leyla’yı hastaneye hiçbir sağlık sorunu olmadan getirdiklerini belirtti. Sönmez, ameliyat sırasında gerçekleşen bir hata sonucu kızlarının başına böyle bir şey geldiğini ve hayatlarının karardığını ifade ederek, şöyle devam etti: “Kızım şu an makineye bağlı. Yaşama ihtimalinin yüzde 1 olduğunu söylüyorlar. Burada doktor hata yaptığını biliyor. Beni arıyor, bir şeyler anlatıyor ‘Şu olmuş olabilir, bu olmuş olabilir’ diyor. Burada tehlike sezen bir doktor, o ameliyatı isterse erteleyebilirdi. Ama yapmadı. Hukuki süreci başlattım. Kızımın bu durumunun hesabını verecekler.”

Kapıyı kapattılar

Kızının ameliyattan çıktığı andan itibaren çok acı çektiğini anlatan anne Fener Sönmez ise “Elleri, ayakları morardı kızımın. Sürekli acılar içindeydi. Hemşirelere söyledim. Naz yapıyor dediler. Umursamadılar. Hiçbir şeyi yok dediler. Yavrum sürekli kan kustu. Hemşireler sesimizi duymamak için kapıları yüzümüze kapatıyordu” diye konuştu. Genç kızın ameliyatını yapan Prof. Dr. M.S.A. ise açıklama yapmak istemediğini söyledi.