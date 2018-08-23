Naylon poşet yasaklanıyor mu? Naylon poşet parayla mı satılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 100 günlük eylem planı içerisinde ücretli plastik poşet düzenlemesi yer almasıyla birlikte naylon poşet yeniden gündeme geldi. Naylon poşetler artık 1 Ocak 2019’dan itibaren marketler başta olmak üzere dükkanlarda manavlarda kısacası her yerde parayla satılacak. Naylon poşetlerin 2018’de ücretli olması kararlaştırılmış ancak bu karar ertelenmişti.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken yazılı açıklamasında, marketlerde verilen naylon poşetlerin yeni yıl itibarıyla paralı olacağını hatırlatarak, naylon poşetlerin ham maddesi petrol türevleri olduğundan uygulamanın 1 milyar doların üzerinde bir cari açığın önlenmesine de yardımcı olacağını bildirdi. Geri dönüşümü zor olan plastik poşetlerin çevreye verdiği zarara dikkati çeken Palandöken, "Naylon poşetlerin kullanımını azaltmak için 1 Ocak 2019'dan itibaren parayla satılmasını destekliyoruz. Bu durum hem kullanımı azaltacak hem de çevreye verilen zararı en aza indirecek." değerlendirmesinde bulundu.

PLASTİK NAYLON POŞETİN ZARARLARI

Kanser vakalarındaki artışın en büyük sorumlularından biri naylon poşetlerdir. Isıya veya güneşe maruz kaldıklarında bileşimindeki maddeler çözünerek kansere neden oluyor. Doğaya atılan naylon poşetler nedeniyle yunus, fok, balina,deniz kaplumbağaları gibi hayvanlar denize atılan poşetleri yiyecek sanıp yerler. Bu da onların sindirim sistemlerinde bozulmalara yol açarak ölmelerine neden olur.

Naylon posetler şeffaf oldukları için, tıpkı bır sera gibi ısıyı emerek orman yangınlarına neden olur. Kimyasal maddeler içeren naylon poşetler, özellikle siyah olanlar, sadece toprağa değil, içlerine konulan sebze ve meyveler aracılığıyla insan sağlığına da zarar verebilirler. Özellikle incir, üzüm, çilek gibi poşetle temasta olabilen meyveler bu poşetlerde taşınmamalıdır. Naylon poşetler doğada bozulmaya başladıklarında çevreye zararlı kimyasal maddeler yayar ve bu maddeler toprağa, suya karışarak besin zincirimizi yavaş yavaş kirletir.