Navigasyon yanlış yönlendirdi, bir araç otluk alana uçtu

Silivri’de gideceği yere navigasyonla gitmeye çalışan sürücü D-100 Karayoluna tersten girdi.O esnada karşı yönde seyir halinde olan bir araç, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki otluk alana uçtu. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde D-100 karayolu Silivri Altınorak mevki’iBüyükçekmece istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kazım Kanga aracında bulunan navigasyon sistemini kullanarak yola çıktı.Altınorak köprüsü altından sağa dön uyarısıyla ters yola giren özel araç, karşı yönde seyir halinde olan Ahmet Çelik yönetimindeki özel otomobille karşı karşıya geldi. Bir anda direksiyon hakimiyetini kaybeden Ahmet Çelik, yol kenarındaki otluk alana uçtu. Kazayı gören vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Kaza yapan araç içerisinde bulanan Ahmet Çelik (67), Fehime Çelik (65), Yaprak Aydar (16), Sude Çelik (8) ve Ayla Çelik (3) çeşitli yerlerinden yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kaza sebebiyle araç trafiğiBüyükçekmece istikametinde bir süre tek şeritten sağlandı.

“İnternetin hatası, beni kandırdı”

Navigasyonun yanlış yönlendirdiğini ifade eden Kazım Kanga “İnternetten takip ederek geliyoruz buraya, sağa gir sola gir komutlarıyla, cep yoldan girdik alt geçitten geçerken arkamdaki interneti takip eden kişi sağa gir dedi. Baktık ki yol bomboş. Yolda da kimse yoktu. Yol aniden kalabalık oldu. Bende solumu yaktım buraya girdim. Ama o arabanın kaza yaptığı yer, şarampole yuvarlandığı yer ile aşağıya 80-100 metre mesafemiz vardı. Ben onu geçmişim, onunla hiçbir şeyim yok. O kendi hatası olan bir şeydir. Benim hatam bu yola girmem. O da internetin hatası, beni kandırdı yani, orada öyle bir işarette yok” dedi.