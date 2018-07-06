Navaz Şerif'e hapis cezası! "Sessiz darbe"

Pakistan'da yolsuzluk davalarına bakan bir mahkeme, eski Başbakan Navaz Şerif'i yolsuzluk suçlamalarından 10 yıl hapse mahkum ederken yasadışı şekilde Londra'da çok pahalı emlaklar satın aldığı iddiasıyla da 10 milyon dolar para cezasına çarptırdı.

KIZI VE DAMADINA DA HAPİS

2015'te Panama Belgeleri'nin yayınlanmasının ardından bu bahaneyle başlayan ve 'Avenfield Reference' adıyla anılan davada eski başbakanın kızı Meryem Şerif'e 7 yıl, damadı Safdar Avan'a 1 yıl hapis cezası verildi.

PANAMA BELGELERİ PAKİSTAN'I KARIŞTIRDI

Navaz Şerif'e yönelik suçlamalar 2015'te gizli belgelerin olduğu iddia edien Panama Belgeleri'ne dayandırılıyor.

SEÇİM ÖNCESİ NAVAZ'IN PARTİSİNE AĞIR DARBE VURDU

25 Temmuz'da düzenlenecek seçimler öncesinde açıklanan karar, Şerif'in liderliğini kardeşi Şahbaz'a devretmek zorunda kaldığı Pakistan Müslüman Birliği-Navaz (PML-N) partisine de ağır darbe oldu.

"SESSİZ DARBE"



PML-N partilileri, yolsuzluk suçlamalarını reddederken, 70 yıllık ülke tarihinin dizginlerini elinde tutan ordunun Navaz'a bu kez 'sessiz darbe' düzenlediğini ifade ediyor.

HİÇBİR SİVİL BAŞBAKAN GÖREV SÜRESİNİ TAMAMLAYAMADI

3 kez başbakanlık yapan Şerif, bir yıldan kısa süre daha iktidarda kalsaydı, normal görev süresini tamamlamış ilk Pakistan Başbakanı olacaktı.

Pakistan'da hiçbir sivil başbakan 5 yıllık görev süresini tamamlayamadı.

NAVAZ ŞERİF: SUÇLAMALAR ASILSIZ

Yargı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından konuşan eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, görevden alınmasına yönelik tepkisini dile getirerek kararın "temelsiz iddialara" dayandığını söyledi.



Şerif, partisinin Meclis Komisyonu toplantısında yaptığı konuşmada, tüm hayatı boyunca ülkesi için verdiği emeklerin boşa gitmesini istemediğini belirterek "İktidar hevesim yok. Tek isteğim ülkenin sorunlarından kurtulması." dedi.

Muhalefetin son yıllarda "yolsuzluk yaptığı iddiasını" sıkça gündeme getirdiğini dile getiren Şerif, kendisi ve ailesi aleyhinde kampanya yürütüldüğünü savundu.

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