0553 313 94 23

Navaz Şerif'e hapis cezası! "Sessiz darbe"

Geçen yıl Pakistan Yüksek Mahkemesi'nin hakkındaki yolsuzluk soruşturması gerekçesiyle başbakanlıktan azledip ömür boyu siyaset yasağı getirdiği Navaz Şerif, gıyabında görülen yolsuzluk suçlamasıyla 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Pakistan'da son 1 yılda yaşananlar 17-25 Aralık FETÖ yargı-emniyet darbesine benzerliğiyle dikkat çekiyor.

06 Temmuz 2018 Cuma 18:16
Navaz Şerif'e hapis cezası! "Sessiz darbe"

Pakistan'da yolsuzluk davalarına bakan bir mahkeme, eski Başbakan Navaz Şerif'i yolsuzluk suçlamalarından 10 yıl hapse mahkum ederken yasadışı şekilde Londra'da çok pahalı emlaklar satın aldığı iddiasıyla da 10 milyon dolar para cezasına çarptırdı. 

KIZI VE DAMADINA DA HAPİS

2015'te Panama Belgeleri'nin yayınlanmasının ardından bu bahaneyle başlayan ve 'Avenfield Reference' adıyla anılan davada eski başbakanın kızı Meryem Şerif'e 7 yıl, damadı Safdar Avan'a 1 yıl hapis cezası verildi.

PANAMA BELGELERİ PAKİSTAN'I KARIŞTIRDI

Navaz Şerif'e yönelik suçlamalar 2015'te gizli belgelerin olduğu iddia edien Panama Belgeleri'ne dayandırılıyor.

SEÇİM ÖNCESİ NAVAZ'IN PARTİSİNE AĞIR DARBE VURDU

25 Temmuz'da düzenlenecek seçimler öncesinde açıklanan karar, Şerif'in liderliğini kardeşi Şahbaz'a devretmek zorunda kaldığı Pakistan Müslüman Birliği-Navaz (PML-N) partisine de ağır darbe oldu.

"SESSİZ DARBE"

PML-N partilileri, yolsuzluk suçlamalarını reddederken, 70 yıllık ülke tarihinin dizginlerini elinde tutan ordunun Navaz'a bu kez 'sessiz darbe' düzenlediğini ifade ediyor.

HİÇBİR SİVİL BAŞBAKAN GÖREV SÜRESİNİ TAMAMLAYAMADI

3 kez başbakanlık yapan Şerif, bir yıldan kısa süre daha iktidarda kalsaydı, normal görev süresini tamamlamış ilk Pakistan Başbakanı olacaktı.

Pakistan'da hiçbir sivil başbakan 5 yıllık görev süresini tamamlayamadı.

NAVAZ ŞERİF: SUÇLAMALAR ASILSIZ

Yargı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından konuşan eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, görevden alınmasına yönelik tepkisini dile getirerek kararın "temelsiz iddialara" dayandığını söyledi.

Şerif, partisinin Meclis Komisyonu toplantısında yaptığı konuşmada, tüm hayatı boyunca ülkesi için verdiği emeklerin boşa gitmesini istemediğini belirterek "İktidar hevesim yok. Tek isteğim ülkenin sorunlarından kurtulması." dedi.

Muhalefetin son yıllarda "yolsuzluk yaptığı iddiasını" sıkça gündeme getirdiğini dile getiren Şerif, kendisi ve ailesi aleyhinde kampanya yürütüldüğünü savundu.

.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 18:16
  1. Navaz Şerif
  2. Pakistan
  3. Pakistan Başbakanı
  4. Pakistan Müslüman Birliği-Navaz (PML-N)

YORUM YAZ

  • Yunus 16Yunus 161 sa önce
    PAKİSTAN IN FETÖ CÜLERİ İŞ BAŞINDA
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Dengeli beslenmenin yolları
  1. Dengeli beslenmenin yolları
  2. İşgalci İsrail terör estiriyor: 35..
  3. Son KHK yayınlandı mı? Yeni KHK ihraç..
  4. Yeni ve son KHK ile ihraç edilenler..
  5. Fenerbahçe'nin kalecisi David Ospina..
  6. Belçika'da Müslüman genç kıza çirkin..
  7. Muslera'nın hatası Uruguay'ı yarı..
  8. İran'dan flaş karar! 18 ürüne yasak..
  9. Başbakan'dan flaş bedelli açıklaması
  10. Almanya'dan flaş Suriye açıklaması
  11. Fenerbahçe'nin yeni kalecisi belli oldu
  12. Başkan açıkladı! 9 bin 500 kişi alınacak
  13. Uruguay Fransa çeyrek final maç sonucu..
  14. TSK'dan nefes kesen görüntüler!
  15. Uruguay'ı 2-0'la geçen Fransa yarı..
  16. Minik Leyla cinayetinde kan donduran..
  17. Tahliye edilen eski Vali'ye büyük şok!
  18. S-400 füzeleri için Rusya ile..
  19. Almanya'da ırkçı saldırı!
  20. Bolu'da korkunç kaza! TIR'dan kopan..
Topyekûn saldırıya geçtiler! ÖSO Afrin'de engelleyince Münbiç’te patlattılar, şimdi de Esed saldırdı
Topyekûn saldırıya geçtiler! ÖSO Afrin'de engelleyince Münbiç’te patlattılar, şimdi de Esed saldırdı
Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları
Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları
Ünlü din adamı öldürüldü!
Ünlü din adamı öldürüldü!
'Benim bir şeyim yok anne üzülme'
'Benim bir şeyim yok anne üzülme'
Yine kanımız donacak! Eylül'ün babası ilk kez açıkladı
Yine kanımız donacak! Eylül'ün babası ilk kez açıkladı

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Karamollaoğlu: 2001 krizinden daha sert bir kriz geliyor
Karamollaoğlu: 2001 krizinden daha sert bir kriz geliyor
İnfazların altından bakın ne çıktı! PKK'lılar meğer...
İnfazların altından bakın ne çıktı! PKK'lılar meğer...