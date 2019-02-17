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Nauert, ABD'nin BM Daimi Temsilciliği adaylığından çekildi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'in, ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği adaylığından çekildiği belirtildi

17 Şubat 2019 Pazar 05:56
Nauert, ABD'nin BM Daimi Temsilciliği adaylığından çekildi

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'in, ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği adaylığından çekildiği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino, yaptığı yazılı açıklamada, Nauert'in BM Daimi Temsilciliğine adaylıktan çekilmesine ilişkin ifadelerine yer verdi.

Buna göre Nauert, BM Daimi Temsilciği pozisyonuna kendisini aday gösterdiği için Başkan Donald Trump ve ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'ya teşekkür etti. Nauert, çekilme kararına ilişkin, "Son iki ay ailem için çok yorucu oldu. Bu sebeble ailemin yararına adaylıktan çekiliyorum." ifadesini kullandı.

Nauert, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü olarak Trump yönetimi altında görev yapmaktan onur duyduğunu belirterek, Dışişleri Bakanlığı çalışanlarına da teşekkür etti.

Bakan Pompeo da Nauert'in kararına ilişkin yaptığı açıklamada, "Heather Nauert, ekibimin kıdemli bir üyesi olarak görevlerini mükemmel şekilde yerine getirdi. ABD'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçiliği adaylığından çekilme kararına saygı duyuyorum. Heather'a gelecekteki tüm girişimlerinde başarılar diliyor ve kendisinin aldığı her rolde bu ulusun büyük bir temsilcisi olacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, ülkesinin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği görevine aday gösterdiği Nauert için "Çok yetenekli, çok akıllı, çok hızlı ve bence herkes tarafından saygı görecek.'' ifadesini kullanmıştı, fakat Daimi Temsilcilik pozisyonuna gelmesi için ABD Senatosunca onaylanması gereken Nauert, "siyasi tecrübesizlik" gerekçesiyle eleştiriliyordu.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 05:56
  1. ABD BM Daimi Temsilcisi
  2. ABD Dışişleri Bakanı Sözcüsü Heather Nauert
  3. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino
  4. Donald Trump

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