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NATO'yu zora sokacak karar! Ayrılıyorlar

Rusya 'nın Volga-Dnepr Havayolları, ABD ve müttefiklerinin Rusya' ya karşı yaptırımlar uygulamasını gerekçe göstererek, 2018 'den sonra askeri kargo sevkiyatları konusunda NATO ile olan sözleşmesini feshedeceğini bildirdi.

22 Nisan 2018 Pazar 14:18
NATO'yu zora sokacak karar! Ayrılıyorlar

Volga-Dnepr'in Ruslan-SALIS iştiraki aracılığıyla Belçika, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Almanya, Macaristan, Lüksemburg, Norveç, Polonya, Slovakya da dahil olmak üzere 10 NATO ülkesi ile 10 yıllık iş birliği, 2018'de sonra erecek.

2006 yılından bu yana NATO ülkelerinin ağır askeri yüklerini AN-124-100 ile taşıyan şirket, ABD başta olmak üzere Batı'nın Rusya'ya karşı yürüttüğü yaptırım kararları nedeniyle iş birliğini 2018'in sonunda sonlandıracağını doğruladı.

Çek Parlamentosu Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Cerny, Sputnik'e yaptıüı açıklamada, iş birliğinin sona ermesi özellikle Orta Avrupa'da olmak üzere NATO'da havayolu kapasitesini yetersiz hale getireceğini söyledi.

Cerny, "Bu çok talihsiz bir durum. Çünkü Çek ordusu geçmişte, zırhlı personel taşıyıcılarının taşınması da dahil birçok kez AN-124'leri kullandı" diye ekledi. Son 6 yılda, Volga-Dnepr Çek askeri için 4 bin 200 ton malzeme taşıdı." dedi.

Rusya aleyhindeki yaptırımların, yaptırım uygulayanlar da dahil herkes için işleri daha da zorlaştırdığını belirten Cerny, Batılı ülkelerde ortaya çıkacak yeni bir siyasi elitin daha ihtiyatlı olmasını beklediklerini belirtti.

Haber Tarihi: 22 Nisan 2018 Pazar 14:18
  1. Volga-Dnepr Havayolları

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