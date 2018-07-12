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NATO'ya üye olacak yeni ülkeyi duyurdu

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, bütün üye ülkelerin mutabık olduğunu belirterek Gürcistan’ın NATO üyesi olacağını açıkladı.

12 Temmuz 2018 Perşembe 11:37
NATO'ya üye olacak yeni ülkeyi duyurdu

NATO’nun Gürcistan’ın Afganistan’daki misyona devam eden katkılarından dolayı minnettar olduğunu belirten Stoltenberg, tüm NATO üyelerinin Gürcistan’ı üyeliğe hazırlamak için çalışmaya devam edeceğini belirtti.

"NATO'NUN GÜRCİSTAN İLE İLİŞKİSİ ÇOK EŞSİZ"

Stoltenberg şunları söyledi:

“NATO-Gürcistan Komisyonu ilk kez bir araya gelmesinin üzerinden on yıl geçti ve ortaklığımız giderek güçleniyor. NATO’nun Gürcistan ile ilişkisi çok eşsiz ve Gürcistan ittifakın en önemli operasyonel ortaklarından biri ve güvenilir bir dost. Ortaklığımız NATO’yu ve Gürcistan’ı daha güvenli hale getiriyor.

"TÜM LİDERLER GÜRCİSTAN İLE ÇALIŞACAKLARINI TEYİT ETTİ"

Gürcistan’ın Avrupa-Atlantik bölgesine ilişkin arzularını tamamen destekliyoruz. Gürcistan NATO üyesi olacak. NATO’nun tüm liderleri dün Gürcistan’ı üyeliğe hazırlamak için Gürcistan ile çalışmaya devam edeceklerini teyit etti. 

Temel NATO-Gürcistan Paketi ülkedeki sanayi reformu çabalarını zaten destekliyor.

"KARADENİZ BÖLGESİ'NDEKİ KATKISINA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Gürcistan’a işbirliğimizi artırmakta olduğumuz stratejik bir bölge olan Karadeniz Bölgesi’ndeki istikrara katkılarından dolayı da teşekkür ediyorum.

NATO, Abhazya ve Güney Osetya da dahil, Gürcistan’ın uluslararası düzeyde toprak bütünlüğünü destekliyor.

Son olarak NATO’nun prensipleri doğrultusunda GSYH’nin yüzde 2.0’sini savunmaya harcama hedefi için Gürcistan’ı tebrik ediyoruz. NATO ve Gürcistan arasındaki ilişki her zamankinden daha güçlü.”

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 11:37
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