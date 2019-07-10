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NATO’ya bağlı savaş gemileri Çanakkale Boğazı’ndan geçti

NATO’ya bağlı 2 savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçerek, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 18:03
NATO’ya bağlı savaş gemileri Çanakkale Boğazı’ndan geçti

NATO’ya bağlı 2 savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçerek, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.



Ege Denizi yönünden Çanakkale Boğazı’na giriş yapan İtalya Donanmasına ait ‘A5329’ borda numaralı ‘ITS Vesuvio, Fransız Donanmasına ait ‘M-465’ borda numaralı ‘Orion’ adlı savaş gemileri 36 millik Çanakkale Boğazı geçişlerinin ardından Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.



Marmara Denizi’ne yol alan 2 savaş gemisine Sahil Güvenlik botları refakat etti. Boğaz’ndan geçen İtalyan Donanmasına ait A-5329 borda numaralı ’Vesuvio’ ile Fransız Donanmasına ait M-465 borda numaralı ’Orion’ isimli savaş gemileri, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı. İtalyan savaş gemisinin güvertesindeki helikopter ve askerler dikkat çekti. Kilitbahir Kalesi ve Kilitbahir köyü dağındaki ‘Dur Yolcu’ yazısının önünden peş peşe geçen İtalyan ve Fransız savaş gemilerine, güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti. İtalyan savaş gemisinin güvertesindeki helikopter ile askerler dikkat çekti. Boğazda manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu’nu dönen iki savaş gemisi, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 18:03
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