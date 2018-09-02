NATO'nun yeni komutanı göreve başladı

Afganistan'da bulunan NATO birliklerine atanan yeni komutan Austin Scott Miller bugün görevine resmi olarak başladı.

Başkent Kabil'deki NATO birlikleri merkezinde düzenlenen törende konuşan Miller, terör örgütlerinin Afganistan'da yuvalanmak istediğini ve yabancı güçlerin Afgan ortaklarıyla beraber buna müsaade etmeyeceklerini söyledi.

Afganistan'da istikrarın sağlanması için terör örgütlerine baskı uygulamaya devam edilmesi gerektiğini ifade eden Miller, ''Biz bu konuda Afgan ortaklarımızın yanında olacağız'' dedi.

NATO birliklerinin eski komutanı General John Nicholson da Afganistan'da savaşın sona erme zamanı geldiğini, artık bir kısım Taliban'ın da barış istediğini kaydetti.

Taliban ile barış görüşmelerine başlama vaktinin her zamankinden daha fazla yaklaştığını dile getiren Nicholson, NATO üyesi ülkelerin de Afgan hükümetinin bu konudaki adımlarını desteklediğini belirtti.

Törenin sonunda, NATO birliklerinin eski komutanı General John Nicholson'un, yaklaşık 2,5 yıl sonra görevini yeni komutan Austin Scott Miller'a devretti.