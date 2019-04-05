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NATO'nun kuruluşunun 70. yılı

NATO PA Türk Grubu Başkanı Osman Aşkın Bak:- "Türkiye, NATO'ya üye olduğu 67 yıl boyunca olduğu gibi bundan sonra da başta terörizm olmak üzere güncel güvenlik zorluklarına karşı yürüttüğü kapsamlı ve kararlı mücadeleyle ittifaka katkıda bulunmaya devam edecek"

05 Nisan 2019 Cuma 11:12
NATO'nun kuruluşunun 70. yılı

TBMM (AA) - NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, "Türkiye, NATO'ya üye olduğu 67 yıl boyunca olduğu gibi bundan sonra da başta terörizm olmak üzere güncel güvenlik zorluklarına karşı yürüttüğü kapsamlı ve kararlı mücadeleyle ittifaka katkıda bulunmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

Bak, NATO'nun kuruluşunun 70. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, güvenlik sınamalarının geniş bir ölçekte arttığını ve hibrit bir karaktere dönüştüğünü, NATO'nun temsil ettiği dayanışma ruhu ve kolektif güvenlik olgusunun daha büyük önem taşır hale geldiğini belirtti.

NATO'nun, soğuk savaşın sona ermesinden bu yana karşılaştığı çetin sınamalara ve tehditlere kendisini uyarlayarak etkinliğini ve caydırıcılığını sürdürdüğünü vurgulayan Bak, "İttifak, Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenlik ve istikrarının korunmasında vazgeçilmez bir aktör olmayı sürdürüyor." ifadesini kullandı.

Terörizm, bölgesel istikrarsızlıklar, aşırıcılık, kitlesel göç, uluslararası toplumun karşı karşıya bulunduğu asimetrik güvenlik risk ve tehditlerinin sürdüğüne işaret eden Bak, şu görüşlerini paylaştı:

"NATO'nun güvenliği için bilhassa terörizm en ciddi tehditlerden birini teşkil etmektedir. Ülkemizin yanı sıra ittifaka ve bir bütün olarak Avrupa-Atlantik bölgesinin istikrarına tehdit teşkil eden terörizm başta olmak üzere, tüm risk ve tehditlerle mücadelenin, güvenliğin bölünmezliği anlayışı temelinde ve ittifak dayanışması bilinci içinde kararlılıkla sürdürülmesi şarttır. Bu bağlamda ittifak dayanışmasına ve siyasi birliğine her zaman olduğundan daha çok ihtiyaç bulunmaktadır."

Bak, Türkiye'nin 1952'de üye olduğu NATO'nun, savunma ve güvenlik planlamalarında öneminin sürdüğüne değinerek, "NATO, Türkiye'nin savunma ve güvenlik politikasının temel taşını oluşturmaktadır. Şüphesiz NATO'nun kilit bir müttefiki olan Türkiye'nin ittifak içindeki kıymeti de müttefiklerimiz tarafından kapsamlı bir şekilde bilinmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin, bu sürede ittifak için öneminin arttığını vurgulayan Bak, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye, müttefiklerinin bekasına önemli bir katma değer sunduğu gibi maruz kaldığı tehditler karşısında müttefiklerinin de kendisiyle tam bir dayanışma içinde hareket etmelerini beklemektedir. Türkiye, ittifaka üye olduğu 67 yıl boyunca olduğu gibi bundan sonra da başta terörizm olmak üzere güncel güvenlik zorluklarına karşı yürüttüğü kapsamlı ve kararlı mücadeleyle NATO'ya katkıda bulunmaya devam edecektir."


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Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 11:12
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