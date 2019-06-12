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NATO'nun Kosova'ya girişinin 20. yılı

12 Haziran 2019 Çarşamba 17:54
NATO'nun Kosova'ya girişinin 20. yılı

PRİŞTİNE (AA) - NATO piyadelerinin 12 Haziran 1999'da Kosova’ya girişinin 20. yıl dönümü olarak kutlanan "Kurtuluş Günü" nedeniyle başkent Priştine'de resmi tören düzenlendi.

Törene, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski ABD Dışişleri Bakanı Madeleine Albright, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi, Başbakanı Ramush Haradinaj, Meclis Başkanı Kadri Veseli, Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta, Başbakanı Edi Rama, eski NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı emekli Orgeneral Wesley Clark ve ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Matthew Palmer'ın yanı sıra dünya ve bölgeden diplomatlar, üst düzey yetkililer ve binlerce Kosovalı katıldı.

Törende, Kosova savaşında hayatını kaybedenler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Clinton, burada yaptığı konuşmada, 1999'da Kosova'ya gerçekleştirdiği ziyaret ile ilgili bazı anılarını paylaştı.

Etnik temizliğe karşı Kosova halkının yanında olmaktan büyük onur duyduğunu dile getiren Clinton, "20 yıl önce Ferizay'daki ilkokulda tanıştığım vatandaşların yüzlerini hatırlıyorum. O gün söylediğim bir şeyi bugün de söylemek istiyorum. NATO'nun 79 günlük hava saldırıları savaşı kazanmış olabilir ancak Kosovalılar barış kazandı. 20 yıl sonra bu barışı kazanmakla iyi bir iş yaptığınızı düşünüyorum." dedi.

Clinton, Kosovalılara ülkelerini terk etmemeleri, Kosova'da çalışmaları ve geleceklerini inşa etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Eski ABD Dışişleri Bakanı Albright da Kosova'ya girme kararının doğru bir karar olduğuna işaret ederek, Kosova halkı ve onun haklı davasından dolayı zafer elde edildiğini söyledi.

Kosova Cumhurbaşkanı Taçi ise ABD, Avrupa Birliği (AB) ve NATO'nun 1999 yılında yaptıklarını "büyük ve olağanüstü bir adım" olarak nitelendirdi.

Taçi, 12 Haziran tarihinin Kosova'nın özgürlüğünün "doğum günü" olduğunu belirterek, törene katılan herkese teşekkür etti.

Başkent Priştine'de Madeline Albright'ın büstünün de açılışının yapıldığı tören kapsamında, Priştine merkez meydanından Bill Clinton Meydanı'na kadar da yürüyüş gerçekleştirildi.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 17:54
  1. 1999
  2. Bill Clinton
  3. Kosova
  4. NATO
  5. Priştine
  6. savaş

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