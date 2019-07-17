0553 313 94 23

NATO’nun gizli raporunda nükleer silahların yeri açıklandı

NATO, ABD ve Avrupa’da bulunan nükleer silahlara ilişkin gizli bir raporu yayınladı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:43
NATO’nun gizli raporunda nükleer silahların yeri açıklandı

NATO, ABD ve Avrupa’da bulunan nükleer silahlara ilişkin gizli bir raporu yayınladı. Rapora göre, 150 nükleer silahtan 50’si İncirlik Üssü’nde yer alıyor.


NATO dün gizli bir raporu yanlışlıkla yayınladı. Belçika medyasının duyurduğu ve NATO tarafından kısa bir süre sonra yayından kaldırılan raporda ABD’nin Belçika, Almanya, İtalya, Hollanda ve Türkiye’deki nükleer silahlarının yeri açıklandı. Saklanan 150 nükleer silahın Belçika’da bulunan Kleine Brogel Üssü, Almanya’daki Büchel Üssü, İtalya’da bulunan Aviano ve Ghedi-Torre üsleri ile Hollanda’daki Volkel Üssü’nde yer aldığı ifade edildi. Türkiye detayının da dikkat çektiği raporda, 150 nükleer silahtan 50’sinin İncirlik Üssü’nde yer aldığı belirtildi.


NATO’dan konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:43
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'nin başına 10 milyon dolar ödül koyduğu terörist Pakistan'da yakalandı
    1. ABD'nin başına 10 milyon dolar ödül..
    2. Suudi Arabistan’dan Yeni Zelanda’daki..
    3. Hukuk taban puanları 2019 başarı..
    4. Finike’de yollara hız kesici kasis
    5. Konya Şeker’de yüksek katılımlı kan..
    6. Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarının..
    7. 2019 YKS Soruları ve Cevapları..
    8. Çin'de yolsuzluk suçlusunun lüks..
    9. Prof. Dr. Ener Çağrı Dinleyici: “Hedef..
    10. Arnavutköy’de trafik kazası: 2 yaralı
    11. Bilim insanları uyardı! İstanbul için..
    12. Kulak ağrılarında bitkisel ürünlerden..
    13. Bakan Pakdemirli’den ’tarım fikri’..
    14. Başkan Kavaklıgil mahalle gezilerine..
    15. Kırka ve Tozman yolu turizme..
    16. Tekirdağ’da 30 mülteciyi taşıyan..
    17. Burhaniye’de Orman Yönetim Konseyi..
    18. Tekvando maçında kazananı taş - kağıt..
    19. Bayburt Üniversitesi 15 Temmuz’u..
    20. MKE Ankaragücü’nde iç transferler..
    ABD ve NATO'yu şok eden açıklama! S-500'ler sahaya iniyor
    ABD ve NATO'yu şok eden açıklama! S-500'ler sahaya iniyor
    Özkoç, "FETÖ’yü AK Parti besledi" dedi, cevap sosyal medyadan geldi
    Özkoç, "FETÖ’yü AK Parti besledi" dedi, cevap sosyal medyadan geldi
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'

    Günün Karikatürü

    17 Temmuz 2019
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?