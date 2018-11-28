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NATO'nun en kapsamlı siber savuna tatbikatı başladı

NATO'nun siber savunma alanında en kapsamlı tatbikatı olarak ifade edilen "Siber Koalisyon Tatbikatı"nın 11'incisi Estonya'da düzenleniyor.

28 Kasım 2018 Çarşamba 13:17
NATO'nun en kapsamlı siber savuna tatbikatı başladı

NATO'nun siber savunma alanında en kapsamlı tatbikatı olarak bilinen "Siber Koalisyon Tatbikatı"nın 11'incisi Estonya'da gerçekleştiriliyor. 

3 gün devam edecek

NATO müttefikleri ve ortakları, Avrupa Birliği (AB) temsilcileri ve akademik çevrelerin katılımıyla Estonya'nın Tartu ketinde düzenlenen tatbikat 3 gün boyunca devam edecek.

Yaklaşık 700 katılımcının bulunduğu tatbikatın temel amacı, NATO'nun kendi ağını ve üyelerin ulusal ağlarını olası tehditlere karşı koruma kabiliyetini geliştirmek. 

NATO ve müttefikler arasında siber alanda iş birliği ve koordinasyonu geliştirmeyi de hedefleyen 11'inci "Siber Koalisyon Tatbikatı"nda siber alanda askeri operasyonlar yapılacak. 

Tatbikata ilişkin NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, "İttifakımıza yönelik siber tehditler hem daha sık hem de çok daha yıkıcı hale geldi. Bir müttefike yönelik siber saldırı hepimizi etkiler. Bu nedenle NATO için siber savunmayı geliştirmek öncelikli bir konu haline gelmiştir." ifadesine yer verildi. 

NATO, 2016'da yapılan Varşova Zirvesi'nde siberi, kara, hava ve denizin yanı sıra yeni harekat alanı olarak belirlemişti. 

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 13:17
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