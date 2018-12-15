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NATO'nun en güçlü orduları açıklandı! Türkiye Almanya'yı geride bıraktı

Türk ordusu, NATO'nun en güçlü orduları sıralamasında Almanya'yı geride bırakarak 4. oldu.

15 Aralık 2018 Cumartesi 10:18
NATO'nun en güçlü orduları açıklandı! Türkiye Almanya'yı geride bıraktı

Global Firepower'ın verilerine göre; dünyanın ve NATO'nun en güçlü ordularıyla donanmaları belirlendi. Birçok veriyi ele alarak hazırlanan listelerde Türkiye'nin gücü dikkat çekti.

NATO'nun en güçlü orduları arasında Türkiye'nin yeri Avrupa'ya korku saldı. İşte dünyanın en güçlü orduları ve donanmaları:

En güçlü ordular

1- ABD

2- Fransa

3- İngiltere

4 Türkiye

5- Almanya

Dünyanın en güçlü donanmaları

Dünyanın en güçlü donanmasına sahip ordular da sıralandı. Listede Türkiye de yer aldı.

Kuzey Kore (967 deniz aracı)

Çin (714 deniz aracı)

ABD (415 deniz aracı)

İran (398 deniz aracı)

Rusya (352 deniz aracı)

Listede 12'nci sırada yer alan Türkiye'nin donanmasında bulunan toplam deniz aracı sayısı ise 194.

2018'in en güçlüleri

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan 'Business Insider' isimli internet sitesinin "2018'in en güçlü 15 ordusu listesi"nde de, dünyanın en güçlü orduları sıralanmıştı.

Sıralama yapılırken; mevcut silah çeşitliliği, nüfus sayısı, savunma bütçeleri gibi kriterler göz önüne alındı.

Türkiye, Almanya'yı geride bıraktı

İlk üçte Amerika, Rusya ve Çin bulunurken, Türkiye listede 9'uncu sırada yer aldı. Türkiye'nin ardından gelen ülkelerin başında ise Almanya, İtalya gibi NATO üyesi ülkeler yer aldı.

 

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 10:18
  1. en güçlü ordular
  2. türkiye
  3. abd
  4. çin
  5. almanya
  6. ingiltere
  7. fransa
  8. rusya
  9. iran
  10. kuzey kore
  11. nato

YORUM YAZ

  • Yunus16Yunus1621 dk önce
    DEMEK Kİ DÜNYA NIN EN GÜÇLÜ ORDUSU BİZİZ. ÇÜNKÜ ABD İNGİLTERE FRANSA HER YERE BERABER SALDIRIRLAR.( BU KADAR SİLAH VE TECHİZATA RAĞMEN) ÇÜNKÜ TEKE TEKTE MÜSLÜMAN TÜRK MİLLETİNDEN ÇOK KORKARLAR. BU MİLLET NAMAZINI AKSATIYOR İHMAL EDİYOR, LAKİN ABDEST ALMASINI ŞEHADETE KOŞMASINI ÇOK İYİ BİLİYOR.
  • hakhak34 dk önce
    ne zaman ülke ekonomisi batsa birşeyler kötüye gitsebütün yandaş medyada ordular ile haber çıkar ne kadar güçlü olduğumuzuallayıp pullayıp anlatırlar.
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