NATO’nun “Dynamic Manta 2019” tatbikatına Türkiye de katılıyor
Milli Savunma Bakanlığı, NATO’nun “Dynamic Manta-2019” tatbikatına TCG Gür denizaltısı, bir deniz karakol uçağı ve TCG Gelibolu fırkateyni ile iştirak edildiğini duyurdu.26 Şubat 2019 Salı 00:00
Milli Savunma Bakanlığı, NATO’nun “Dynamic Manta-2019” tatbikatına TCG Gür denizaltısı, bir deniz karakol uçağı ve TCG Gelibolu fırkateyni ile iştirak edildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, NATO’nun Dynamic Manta-2019 tatbikatına Deniz Kuvvetlerinden TCG Gür denizaltısı, bir deniz karakol uçağı ve TCG Gelibolu fırkateyninin katıldığı belirtildi.
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