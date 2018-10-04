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NATO'nun ardından ABD de Rusya'yı hedef aldı!

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Rusya'nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı (INF) ihlal etmesinin 'tahammül edilemez' olduğunu ve ABD'nin buna karşılık vermesi gerekeceğini söyledi.

04 Ekim 2018 Perşembe 23:31
NATO'nun ardından ABD de Rusya'yı hedef aldı!

Mattis, Brüksel'deki NATO Karargahı'nda düzenlenen Savunma Bakanları Toplantısı'nın sonunda basına açıklamalarda bulundu.

Mattis, "Rusya Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'na uymak zorunda aksi takdirde ABD'nin buna karşılık vermesi gerekecek. Rusya, bu anlaşmaya uymuyor ve buna uymasının vakti geldi." diye konuştu.

Rusya'nın sorumsuz davranışının sonucu

Rus istihbarat servisince Hollanda'daki Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütüne (KSYÖ) yönelik planlanan siber saldırı hakkında da görüş belirten Mattis, "Bu siber saldırı, Rusya'nın umursamaz ve sorumsuz davranış biçiminin sonuncusu." dedi. 

Mattis, Rusya'nın KSYÖ'ye yapılan siber saldırı girişiminden sorumlu tutulması gerektiğini belirtti.  Günümüzde siber saldırıların daha sık, karmaşık ve zarar verici bir hal aldığına dikkati çeken Mattis, bu saldırılara karşı ABD, İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Estonya'nın ulusal siber kabiliyetleriyle NATO'ya katkı sağlayacağını sözlerine ekledi. 

Dün NATO tepki gösterdi

Dün NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de  "Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın (INF) ihlal edilmesini ciddiyetle karşılıyoruz. Rusya'ya ciddi bir tavırla anlaşmaya şeffaf ve doğrulanabilir bir şekilde uyma çağrısında bulunuyoruz." ifadeleriyle Moskova yönetimine yüklenmişti. 

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 23:31
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