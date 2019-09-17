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NATO'dan Suudi Arabistan açıklaması: Endişeyle takip ediyoruz!

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketinin tesislerine yönelik saldırıyla ilgili açıklamada bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Küresel enerji arzında aksamaya neden olan gelişmeler tüm NATO müttefiklerini açık şekilde endişelendiriyor. Gelişmeleri yakından ve endişeyle takip ediyoruz." dedi.

17 Eylül 2019 Salı 13:10
NATO'dan Suudi Arabistan açıklaması: Endişeyle takip ediyoruz!

AA muhabirinin sorusunu yanıtlayan Jens Stoltenberg, "Küresel enerji arzında aksamaya neden olan gelişmeler tüm NATO müttefiklerini açık bir şekilde endişelendiriyor. Gelişmeleri yakından ve endişeyle takip ediyoruz." diye konuştu.

Tüm taraflara itidal çağrısında bulunan Stoltenberg, bu tür olayların bölge güvenliğini çok ciddi şekilde tehdit ettiğinin altını çizdi.

Saudi Aramco saldırısı

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 tesiste, cumartesi yerel saatle 04.00'te  silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) düzenlenen saldırıların ardından yangın çıkmıştı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, saldırıyla ilgili herhangi bir taraf suçlanmamıştı. Husiler ise yaptıkları yazılı açıklamayla saldırının sorumluluğunu üstlenmişti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de bugün, Aramco'ya ait tesislere yönelik saldırıların Yemen toprakları dışından İran silahlarıyla gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra SİHA'larla ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

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Haber Tarihi: 17 Eylül 2019 Salı 13:10
  1. Jens Stoltenberg
  2. Saudi Aramco
  3. Suudi Arabistan
  4. NATO

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  • klşklş28 dk önce
    nato ve abd iranı işgal etmek için ordaki petrole doğalgaza konmak için bahane arıyorlar bunu göremeyenlere anlamayanlara yazıklar olsun

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