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NATO'dan sert açıklama: Bölgedeki tüm aktörlerin...

NATO, Rus donamasının Doğu Akdeniz'deki varlığına ilişkin, "Rus filosunun niyeti hakkında spekülasyon yapamayız ancak bölgedeki tüm aktörlerin, Suriye'de zaten feci olan insani durumun kötüleşmesine neden olmaktan kaçınmaları önemli" açıklamasında bulundu.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 13:45
NATO'dan sert açıklama: Bölgedeki tüm aktörlerin...

NATO Sözcüsü Oana Lungescu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rus donanmasının modern seyir füzeleri ile donatılmış gemilerin de olduğu deniz kuvvetlerini Akdeniz'e gönderdiğini teyit etti.

Çok sayıda NATO üyesinin Akdeniz'e sınırı olduğunu ve donanmalarının sürekli faaliyet gösterdiğini belirten Lungescu, "Dolayısıyla biz de Akdeniz'de Rusya'nın da olduğu donanma faaliyetlerini takip ediyoruz. Rus filosunun niyeti hakkında spekülasyon yapamayız ancak bölgedeki tüm aktörlerin, Suriye'de zaten feci olan insani durumun kötüleşmesine neden olmaktan kaçınmaları önemli" uyarısında bulundu.

Lungescu, "Suriye'de NATO bulunmuyor ancak Birleşmiş Milletlerin çatışmaya kalıcı bir siyasi çözüm getirme çabalarına destek veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Rus medyası, Moskova'nın Suriye’deki iç savaşa müdahale ettiği Eylül 2015'ten beri en büyük savaş gemisi filosunu Akdeniz’e gönderdiğini açıklamıştı.

KAYNAK: AA

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 13:45
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