Türkiye'nin aldığı S-400'ler NATO'ya entegre edilmeyecek

8 Aralık 1987'de dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan ve Sovyetler Birliği (SSCB) lideri Mihail Gorbaçov tarafından imzalanan, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) Rusya ve ABD'nin çekilmesini değerlendiren NATO Genel Başkanı Jens Stoltenberg, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemleri hakkında da bir açıklama yaptı.

Rusya'dan dünyayı sarsan açıklama!

Stoltenberg, Türkiye'nin satın aldığı S-400 hava savunma sisteminin NATO'ya entegre edilmeyeceğini açıkladı. Stoltenberg, "NATO, S-400 veya Rus silahlarını herhangi bir üye ülkenin savunma sistemine entegre etmeyi planlamıyor" dedi.