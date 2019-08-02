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Türkiye'nin aldığı S-400'ler NATO'ya entegre edilmeyecek

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemi hakkında konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, sistemin entegre edilmeyeceğini açıkladı.

02 Ağustos 2019 Cuma 13:58
Türkiye'nin aldığı S-400'ler NATO'ya entegre edilmeyecek

8 Aralık 1987'de dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan ve Sovyetler Birliği (SSCB) lideri Mihail Gorbaçov tarafından imzalanan, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) Rusya ve ABD'nin çekilmesini değerlendiren NATO Genel Başkanı Jens Stoltenberg, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemleri hakkında da bir açıklama yaptı.

Rusya'dan dünyayı sarsan açıklama!

Stoltenberg, Türkiye'nin satın aldığı S-400 hava savunma sisteminin NATO'ya entegre edilmeyeceğini açıkladı. Stoltenberg, "NATO, S-400 veya Rus silahlarını herhangi bir üye ülkenin savunma sistemine entegre etmeyi planlamıyor" dedi.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 13:58
  1. ABD
  2. Sovyetler Birliği (SSCB) lideri Mihail Gorbaçov
  3. Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması
  4. Jens Stoltenberg
  5. S-400 hava savunma sistemleri
  6. NATO

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