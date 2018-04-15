NATO'dan S-400 açıklaması: Türkiye'nin...

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'ye yapacağı resmi ziyaret öncesinde AA'nın sorularını yanıtladı.

SORU: Sayın Genel Sekreter, Suriye'deki savaşın şiddetinin artmasıyla Türkiye de sınırlarında artan gerginliğe karşı savunma kapasitesini geliştirmeye yöneldi. Gerginliğin arttığı bu dönemde, NATO müttefiklerinin Türkiye'ye gerekli askeri silahları sağlama konusunda isteksiz davranmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce müttefiklerin bu tutumu Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi temin etme kararını etkilemiş midir?

CEVAP: Askeri teçhizat ve yetenek satın alma ve satma kararı ulusal bir karardır. Yani bu NATO tarafından değil, müttefikler tarafından alınan egemen bir karardır. Türkiye'nin iki NATO müttefiki İtalya ve Fransa'yla, EUROSAM konsorsiyumu kapsamında füze ve hava savunma sistemleri geliştirmeye yönelik kararını memnuniyetle karşılıyorum. Bu ümit vadeden gelişme NATO müttefikleri arasındaki entegrasyonu da güçlendirecektir.

Öte yandan, Türkiye ve ABD arasında Patriot bataryalarının alımına ilişkin görüşmelerin devam ettiğine yönelik bilgiler de mevcut. Yani, NATO müttefikleri ve Türkiye arasında değişik tipte hava ve füze savunma sistemlerinin alımı hakkında görüşmeler de var.

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