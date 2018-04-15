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NATO'dan S-400 açıklaması: Türkiye'nin...

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, 'Türkiye'nin S-400 tedarik etmesi ulusal bir karardır' dedi.

15 Nisan 2018 Pazar 23:34
NATO'dan S-400 açıklaması: Türkiye'nin...

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'ye yapacağı resmi ziyaret öncesinde AA'nın sorularını yanıtladı.  

SORU: Sayın Genel Sekreter, Suriye'deki savaşın şiddetinin artmasıyla Türkiye de sınırlarında artan gerginliğe karşı savunma kapasitesini geliştirmeye yöneldi. Gerginliğin arttığı bu dönemde, NATO müttefiklerinin Türkiye'ye gerekli askeri silahları sağlama konusunda isteksiz davranmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce müttefiklerin bu tutumu Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi temin etme kararını etkilemiş midir?  

CEVAP: Askeri teçhizat ve yetenek satın alma ve satma kararı ulusal bir karardır. Yani bu NATO tarafından değil, müttefikler tarafından alınan egemen bir karardır. Türkiye'nin iki NATO müttefiki İtalya ve Fransa'yla, EUROSAM konsorsiyumu kapsamında füze ve hava savunma sistemleri geliştirmeye yönelik kararını memnuniyetle karşılıyorum. Bu ümit vadeden gelişme NATO müttefikleri arasındaki entegrasyonu da güçlendirecektir.  

Öte yandan, Türkiye ve ABD arasında Patriot bataryalarının alımına ilişkin görüşmelerin devam ettiğine yönelik bilgiler de mevcut. Yani, NATO müttefikleri ve Türkiye arasında değişik tipte hava ve füze savunma sistemlerinin alımı hakkında görüşmeler de var.

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Haber Tarihi: 15 Nisan 2018 Pazar 23:34
  1. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg
  2. EUROSAM
  3. NATO müttefikleri
  4. füze ve hava savunma sistemleri

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  • DÜŞÜN DÜŞÜN 7 sa önce
    130 YILÖNCE SOMANLIYLAN RUSYAYI SAVAŞTIDINIZ O BULDUĞUNUZ MODA SİZİ VURMAYA BAŞLIYACAK MÜSLÜMAN OLUNDA KURTULUNTÜRKİYE DEĞİL ÇİN TOPUNUZU TOPA TACAK YECÜÇLEN MECÜÇ GELİYO DÜNYATARİHİNDE ÇİN HİÇ KABUĞUNDAN ÇIKTIMI ÇIKARDINIZ EY BATI
  • Uzun çöp bidonlarıUzun çöp bidonları17 sa önce
    'Varil Bombası' dedikleri bu mu ki?
  • Hy-hyHy-hy18 sa önce
    .....Burada rus ve iranın beraber hareketini kırıp astana sürecini parçaladınız.Kaldıki bu operasyonu nato şemsiyesi altında değil illegal yaptınız.Şimdi macron çıkmış Türkiyeyi Rusyadan ayırdık diyor.Hepiniz OÇ.'siniz.
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