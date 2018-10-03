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NATO'dan Rusya'yı kızdıracak hamle

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifakın Gürcistan'ın üyeliğini desteklediğini belirterek, NATO'nun kapısının açık olduğunu söyledi. Stoltenberg Rusya'ya Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşmasına uyması çağrısını yinelerken "9M729" adlı yeni geliştirdiği füze sisteminin anlaşmanın açık bir ihlali olduğunu vurguladı.

03 Ekim 2018 Çarşamba 22:37
NATO'dan Rusya'yı kızdıracak hamle

Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın NATO-Gürcistan Komisyonu Oturumu'nun ardından basına açıklamalarda bulunan Stoltenberg, Gürcistan'ın ittifakın yakın ortaklarından biri olduğunu kaydetti.

Gürcistan'ın NATO'nun Afganistan misyonuna en büyük katkı sağlayan ülkelerden biri olduğunu anımsatan Stoltenberg, oturumda ikili işbirliğinin nasıl geliştirilebileceği konusunu ele aldıklarını ifade etti.

"NATO'nun kapısı açık."

Brüksel'de Temmuz ayında düzenlenen zirvede müttefiklerin Gürcistan'ın üyeliğine güçlü destek verdiğini dile getiren Stoltenberg, "NATO'nun kapısı açık." dedi.

Stoltenberg, NATO'nun Gürcistan'ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve güvenliğine tam destek vermeye devam ettiğini belirterek, "Rusya'ya Abhazya ve Güney Osetya'yı tanımaktan vazgeçmesi için çağrıda bulunuyoruz." diye konuştu.

Rusya'nın Karadeniz'de askeri yığınak yaptığını ve NATO'nun bundan endişe duyduğunu da ifade eden Stoltenberg, ittifakın Karadeniz'in güvenliğine büyük önem verdiğini vurguladı.

"Ciddiyetle karşılıyoruz"

Stoltenberg, "Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın (INF) ihlal edilmesini ciddiyetle karşılıyoruz. Rusya'ya ciddi bir tavırla anlaşmaya şeffaf ve doğrulanabilir bir şekilde uyma çağrısında bulunuyoruz." ifadeleriyle Moskova yönetimine yüklendi.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ilk oturumundan önce basına açıklamalarda bulunan Stoltenberg, tüm müttefiklerin Rusya'nın INF uyarınca sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiği konusunda mutabık olduğunu ifade etti.

Anlaşmanın Avrupa'nın güvenliği açısından kilit öneme sahip olduğunu belirten Stoltenberg, "INF'nin ihlal edilmesini ciddiyetle karşılıyoruz. Rusya'ya ciddi bir tavırla antlaşmaya şeffaf ve doğrulanabilir bir şekilde uyma çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Rusya'nın "9M729" adlı yeni geliştirdiği füze sistemini ilk etapta inkar ettikten sonra kabul ettiğini anımsatan Stoltenberg, bunun INF'nin açık bir ihlali olduğunu söyledi.

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 22:37
  1. Rusya
  2. NATO
  3. Jens Stoltenberg
  4. 9M729
  5. 9M729 füze sistemi
  6. NATO Savunma Bakanları Toplantısı
  7. NATO-Gürcistan Komisyonu Oturumu
  8. Stoltenberg
  9. Abhazya
  10. Güney Osetya

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